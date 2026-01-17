Çüngüş\'e yarı olimpik yüzme havuzu

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın ile görüşen AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman ve Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, ilçenin spor alanındaki eksiklerini paylaştı. Akmeşe, Bakan Bak'tan kapalı olimpik yüzme havuzu yapılması konusunda söz aldıklarını söyledi. - DİYARBAKIR