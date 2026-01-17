Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın ile görüşen AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman ve Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, ilçenin spor alanındaki eksiklerini paylaştı. Akmeşe, Bakan Bak'tan kapalı olimpik yüzme havuzu yapılması konusunda söz aldıklarını söyledi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Spor › Çüngüş'e yarı olimpik yüzme havuzu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?