Diyarbakır Inter'den amatör futbola gençlik aşısı

İtalya'nın dünyaca ünlü kulübü Inter'in isim hakkını alarak 2021 yılında kurulan Diyarbakır Inter Akademi, kuruluşunun ilk yılında ilk kez katıldığı amatör ligde başarılı performansa imza atıyor.

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Müslüm Doğan'ın teknik direktörlüğündeki takım, 5 haftası geride kalan ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 10 puan toplarken, yaş ortalaması en genç takım olarak dikkat çekti.

Takımda 14, 15 ve 16 yaşındaki futbolculara yer veren Diyarbakır Inter Akademi'nin yöneticileri, yarışmacılıktan çok yetiştirici bir misyonu benimsediklerini dile getirerek bu yüzden amatör ligde transfer yapmadan genç isimlere forma şansı verdiklerini dile getirdi. - DİYARBAKIR