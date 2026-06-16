Diyarbakırlı Dağcı Süphan Dağı Zirvesinde - Son Dakika
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Diyarbakırlı Dağcı Süphan Dağı Zirvesinde

Diyarbakırlı Dağcı Süphan Dağı Zirvesinde
16.06.2026 09:17
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Mehmet Fatih Aktürk, Süphan Dağı'na solo tırmanışı başarıyla tamamladı ve zirvede hatıra fotoğrafları çekti.

Diyarbakırlı dağcı Mehmet Fatih Aktürk, Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı zirvesine gerçekleştirdiği solo tırmanışı başarıyla tamamladı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve Türkiye'nin önemli dağcılık rotalarından biri olarak kabul edilen Süphan Dağı, 4 bin 58 metrelik yüksekliğiyle her yıl çok sayıda dağcıyı ağırlıyor. Gece saatlerinde kamp alanından hareket eden Mehmet Fatih Aktürk, yaklaşık 8 saat süren zorlu yürüyüşün ardından zirveye ulaştı. Aktürk, eşsiz Van Gölü manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafları çekti.

Tırmanış sonrası açıklamalarda bulunan Aktürk, "Uzun süredir bu tırmanış için hazırlanıyordum. Solo tırmanışlar hem fiziksel hem de mental olarak büyük bir disiplin gerektiriyor. Süphan Dağı'nın zirvesine ulaşmak benim için önemli bir hedefti. Zirveye çıktığım anda tüm yorgunluğumu unuttum" dedi.

Diyarbakırlı dağcı, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin farklı yüksek irtifa rotalarında yeni solo tırmanışlar gerçekleştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Sönmüş bir volkan olan Süphan Dağı, özellikle yaz aylarında dağcıların gözde rotaları arasında yer alırken, zirvesinden Van Gölü ve çevredeki dağların panoramik görüntüsü izlenebiliyor.

Dağcılık camiasında takdir toplayan başarılı tırmanış, doğa sporlarıyla ilgilenen gençlere de ilham verdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Diyarbakırlı Dağcı Süphan Dağı Zirvesinde - Son Dakika

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