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Diyarbakırlı genç golcü performansıyla göz kamaştırıyor - Son Dakika

Diyarbakırlı genç golcü performansıyla göz kamaştırıyor

29.11.2021 14:45
Diyarbakırlı genç golcü performansıyla göz kamaştırıyor

Türkiye U-19 Gelişim Ligi'nde mücadele eden Demir Grup Sivasspor'un formasını giyen Diyarbakırlı Halit Çokyaşar, başarılı performansı ve golleriyle gelecek için umut veriyor.

Türkiye U-19 Gelişim Ligi'nde mücadele eden Demir Grup Sivasspor'un formasını giyen Diyarbakırlı Halit Çokyaşar, başarılı performansı ve golleriyle gelecek için umut veriyor.

Ligin 5. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenmeyi başarırken, takımının ikinci golünü kaydeden Halil gol sayısını 5'e çıkardı. 19 yaşındaki hücum oyuncusu Çokyaşar, oynadığı 5 maçta 5 gol atarak takımının en golcü ismi konumunda yer alıyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakırlı genç golcü performansıyla göz kamaştırıyor

Sivasspor, Hatayspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakırlı genç golcü performansıyla göz kamaştırıyor - Son Dakika Spor


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