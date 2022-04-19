Diyarbakırlı judocular finale yükseldi - Son Dakika
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Diyarbakırlı judocular finale yükseldi

19.04.2022 16:04
Diyarbakırlı judocular finale yükseldi

Anadolu Yıldızlar Ligi judo yarı final müsabakaları Elazığ'da tamamlandı.

Anadolu Yıldızlar Ligi judo yarı final müsabakaları Elazığ'da tamamlandı. 15-17 Nisan tarihlerinde gerçekleşen müsabakalarda başarılı olan sporcular, adlarını Türkiye finallerine yazdırdı.

Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi ve Antrenör Osman Gökcül, Elazığ'da yapılan müsabakalarda Diyarbakırlı judocuların olağanüstü bir mücadele sergilediklerini söyledi. Erkek takımlarının üçüncü olarak Mayıs'ta Konya'da yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandığını belirten Gökcül, "34 kiloda Abit Söylemez ve 38 kiloda İbrahim Serhat Kaya'nın bronz madalya aldığı müsabakalarda, 46 kiloda Eyyüp Buğdaycı ile 50 kiloda Muhammed Can Yüzen altın madalya kazandı. Sporcularımızın ortaya koyduğu performansı göz doldurdu. Bu müsabakalar da derece yapan sporcularımız Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ve Sporcu Eğitim Merkezlerine girebilmektedir. Sporcularımız alt yapımızın güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladılar. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Desteklerinden dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mehmet Kesen'e ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'ya teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

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Türkiye, Elazığ, Nisan, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakırlı judocular finale yükseldi - Son Dakika


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