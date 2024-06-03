Diyarbakırlı Sporcular Dünya Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda 34 Madalya Kazandı

Spor

- Diyarbakırlı sporcular, katıldıkları turnuvalarda 34 madalya elde etti

Şampiyon kızlar ve erkekler, milli takım için son virajda

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 14 kadın ve erkek kick boksçu, antrenörleriyle aynı ringde dövüşerek milli takım seçmelerinin ayaklarından biri olan Dünya Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda 34 madalya elde etti. Alfa Fight Academy Kulübü sporcuları, turnuvanın bir sonraki müsabakası Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Üniversite ve lise öğrencileri 14 kick boksçu, 15-19 Mayıs'ta İstanbul'da Dünya Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda mücadele ederek altın, gümüş ve bronz olmak üzere 34 madalya kazandı. Sporcular, milli takım kriteri olan Konya'da yapılacak Türkiye şampiyonasına aralıksız hazırlanarak milli formayı giyip Türkiye'yi ve Diyarbakır'ı temsil etmek istiyor.

2. Kademe Kick Boks Antrenörü ve sporcu Dilek Erol (26), 15-19 Mayıs tarihlerinde aynı anda iki turnuvaları olduğunu söyledi. İlk olarak Dünya Kupası'na katıldıklarını, hemen aynı turnuvanın ardından Akdeniz Şampiyonası olduğunu belirten Erol, "Sabah Dünya Kupası'nda, akşam Akdeniz Şampiyonası'nda dövüşüyorduk. Bu turnuvalara 14 sporcuyla katıldık. 15 gümüş, 19 bronz madalya kazandık. Turnuvalar bizim için milli takım kriterinde olduğundan dolayı her iki turnuvaya da katılmak zorundaydık. Şu anda milli takım kriterinde iki sporcumuz var. Bunlardan biri de benim. Hem sporculuk hem de antrenörlük yapıyorum" dedi.

"Final maçlarında aynı anda dövüşüp kıran kırana mücadele ediyoruz"

Sporcusuyla aynı anda maça çıktığını aktaran Erol, "Bunun heyecanı tarif edilemez. Final maçlarında aynı anda dövüşüp kıran kırana mücadele ediyoruz. Bu turnuvada aksilik yaşayıp Avusturalyalı rakibime yenildim turnuvayı ikinci olarak tamamladım. Diğer arkadaşlarımız, Akdeniz turnuvasında iki şampiyonumuz var. Dünya Kupası'nda bir şampiyonumuz var. Onu dışında gümüş ve bronz madalyalar takip ediyor. Şu an önümüzde milli takım kriteri için son bir turnuva kaldı. Konya'da yapılacak Türkiye şampiyonası, o da bir ay sonra. Asıl milli takıma gitme kriterimizi o belirleyecek. Orada da milli takım için canla başla mücadele edeceğiz. Bunun için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Milli takıma en iyi şekilde sporcularımızı sokup ülkeyi, şehrimizi temsil etmek istiyoruz"

Erol, şöyle devam etti:

"Son bir turnuvamız kaldı. Orada milli takıma en iyi şekilde sporcularımızı sokup ülkeyi, şehrimizi teşmil etmek istiyoruz. İsteğimiz spora biraz daha destek. Bu 14 kişi yerine daha kalabalık gidebilirdik Dünya Kupası'na. Destek olmadığı için zorlanıyoruz. Çocukların, ailelerin bütçesi belli. Bizim milli takım belirleme kriterimiz şu şekilde olur. Yıl içinde 3 turnuva yapılır. Bir ocak ayında, bir mayıs ayında ve yazın Türkiye şampiyonası yapılır. 3 turnuvadan geçen sporcu yıl sonunda bir puanlama yapılıyor ve bu puanlama sonucunda en yüksek puanı alan kişi milli takıma gidiyor. Şu anda iki turnuvayı başarı bir şekilde geride bıraktık. Son ayağımız Türkiye şampiyonası kaldı."

Sporculardan Merve Kaymaz (18), üniversite birinci sınıf öğrencisi olduğu ifade ederek, "Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyorum. Bu spora 7 yıl önce arkadaşımın yönlendirmesiyle başladım. Daha sonra şu anki antrenörüm Bilgin Erol ve Dilek Erol ile tanıştım. Beni maçlara yönlendirdiler. Güzel başarılar elde ettikten sonra devam ettik. 15-19 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da iki ayrı şampiyona düzenlendi. Biri Akdeniz Şampiyonası, biri de Dünya Kupası. İki şampiyonada da yer aldım 70 kilo büyük kadınlarda dövüşüyorum. Akdeniz Şampiyonası'nda kendi branşımda şampiyon oldum. Dünya Kupası'nda ise bir ikincilik, bir üçüncülük getirdim. Bu yerlere gelmemde en büyük destekçim antrenörlerim ve ailemdi" şeklinde konuştu.

Lise son sınıf öğrencisi Mustafa Yakut ise bu spora sınıf arkadaşının yönlendirmesiyle başladığını dile getirdi. Yakut, "Daha sonra Bilgin hocamla, arkadaşlarımla beraber İstanbul'a gittik Dünya Kupası'na katıldık. Dünya Kupası'nda arkadaşlarımızla beraber başarılar elde ettik. Bu turnuvada üçüncülük aldım. Akdeniz'de ikincilik aldım. Dört tane madalya elde ettim. Bir sonraki hedefimiz Konya'daki şampiyonluk" ifadelerinde bulundu.