Vanspor ile Erzurumspor arasında oynanması planlanan karşılaşma öncesinde Van Şehir Stadı'nın son görüntüleri gündem oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle zeminin büyük bölümünün beyaz örtüyle kaplandığı görüldü.
Kentte etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, maçın oynanıp oynanamayacağına ilişkin soru işaretleri oluşturdu. Yetkililerin saha incelemesinin ardından karşılaşmayla ilgili nihai kararın verilmesi bekleniyor. Kar temizleme çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, müsabakanın ertelenme ihtimali de gündemde yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Diz boyu kar yağdı! Sizce burada maç oynanır mı? - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?