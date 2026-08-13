Djalo: Kazandığımız için mutluyum

Beşiktaş'ın Portekizli savunmacısı Tiago Djalo, "Öncelikle maçı kazandığımız için çok mutluyum. Daha fazla gol atabilirdik. Bu anlarda biraz daha sakin olmamız gerekiyor" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında sahasında Hradec Kralove'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, play-off turuna yükseldi. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin tecrübeli savunmacısı Tiago Djalo, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için çok mutlu olduğunu belirten Djalo, "Öncelikle maçı kazandığımız için çok mutluyum. Daha fazla gol atabilirdik. Bu anlarda biraz daha sakin olmamız gerekiyor. Ama bugün özelinde çok fazla pozitif yan var. Takımımız çok iyi oynadı. Topu daha fazla kontrol edebiliriz ama bu da zamanla gelişecek olan bir şey. Fiziksel olarak da iyiyim. Doktorumuz iyi olduğumu söyledi. Ben de kendimi iyi hissediyorum. Gün be gün ben de daha iyi olacağım" diye konuştu.

'GOL YEMEMEYE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

4 maçtır gol yemeden kazandıklarının hatırlatılması üzerine Portekizli savunmacı, "Gol yememek çok güzel bir duygu. Ben daha önce oynadığım birçok kulüpte de gol yememe konusu üzerine çok fazla düşünürdüm. Gol yememeyi hep isterdik. Bu gol yememe konusunun daha fazla olmasını istiyoruz. Topsuz olarak iyi oynuyoruz, bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yemediğiniz müddetçe de galibiyete daha yakın oluyorsunuz. Ön alanda da kaliteli oyuncularımız var, fark oluşturacak oyuncularımız var. Gol yemediğimiz müddetçe daha da gelişeceğiz, daha fazla gol atacağız ve gol yememeye devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ONUNLA (EMİRHAN) OYNADIĞIM ZAMANLARDA KENDİMİ GELİŞTİRDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM'

Savunmanın ortasındaki partneri Emirhan Topçu ile ilgili de konuşan Djalo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benimle oynadığı için mi bilmiyorum ama kendisi gelişim gösteriyor. Ben de kendimi onunla oynadığım zamanlarda geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu anlamda iletişim çok önemli. Neleri daha iyi yapabileceğimiz hakkında genel olarak her zaman konuşuyoruz. Bu iletişim olduğu zaman daha iyi oynamak, takıma yardım etmek daha da kolay oluyor."

'VLAHOVIC'İ SİZLER DE SEVECEKSİNİZ'

Yeni transfer Vlahovic ile kısa bir dönem takım arkadaşlığı da yapan Tiago Djalo, Sırp golcünün profesyonel bir oyuncu olduğuna dikkat çekti. Djalo, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kendisi hakkında çok şey söyleyebilirim ama kısacası çok sevdiğim, çok profesyonel bir oyuncu. Kendisiyle daha önce oynadığımızda iyi ilişkimiz oldu. Bize çok yardımcı olacaktır. Maçtan önce de konuştuğumuzda burada olacağını söylemişti. Henüz daha kendisini göremedim ama gördüğümde kocaman bir sarılacağım. Benim sevdiğim şekilde oynuyor, performans gösteriyor. O da kendini geliştiriyor. Sizler de kendisini (Vlahovic) mutlaka seveceksiniz."