Djiku: Fenerbahçe'nin hedefi Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak

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Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Alexander Djiku, ortak hedeflerinin UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak olduğunu belirtti.

Djiku, kamp çalışmalarını gerçekleştirdikleri Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kulüp televizyonuna açıklamada bulundu.

Kamp çalışmalarının iyi gittiğini vurgulayan Djiku, "Herkesin ortak hedefi Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak. Çünkü oynayacağımız üç tur var ve ilkini Lugano'ya karşı oynayacağız. O maça kadar hazır olacağımızı düşünüyorum ve böylelikle sezona galibiyetle başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazırlık maçlarında seviyelerini ve ritimlerini artırmayı amaçladıklarını aktaran savunma oyuncusu, "Geçen sene iyi ve kaliteli bir takımımız vardı. Birçok oyuncu da bu sene devam ediyor. Dolayısıyla birbirimizi iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Seviyemizi, ritmimizi arttırıyoruz. Bu hazırlık sürecinde hocamızı tanıyoruz. Onun taktiğini, oyun felsefesini anlamaya özen gösteriyoruz. Tabii ki de onun söylediği şeyleri oturtmaya çalışıyoruz. Öyle zannediyorum ki gelecek bizim açımızdan iyi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Djiku, takımdaki beraberlik ortamının başarıyı getireceğine inandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Takım içerisinde ruhuyla, büyük bir azimle oynayan çok sayıda oyuncu var. Zaten bir takımda bana göre olan en önemli şey birlik ve beraberliktir. Birlikte oynamak, birbirinin açığını kapatabilmek bunlar çok önemli noktalar. Bunun bizde var olduğunu düşünüyorum. Geçen sene olduğu gibi bu sezonda ruhumuzu daha ileriye taşıyarak göstermemiz gerekiyor ve hiç şüphe yok ki hocamızın da bizlere vereceği tavsiye, talimat ve tecrübeleriyle bizlere fazlasıyla yardımcı olacaktır. Tüm bu saydığım unsurlarla beraber güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum."

"Mourinho bir futbol efsanesi"

Alexander Djiku, teknik direktörleri Jose Mourinho'nun bir futbol efsanesi olduğunu dile getirdi.

Deneyimli Portekizli çalıştırıcının büyük bir kariyere sahip olduğunu hatırlatan Djiku, "Mourinho çok büyük bir teknik adam, çok büyük bir taktisyen ve kariyeri boyunca kazanmadığı kupa yok. Her şeyi kazandı. Kendisi bir futbol efsanesi. Onunla çalışıyor olmak, onun tecrübesinden faydalanmak bizleri çok mutlu ediyor. Elbette şampiyonluk yolunda, kupalar kazanma konusunda bizlere fazlasıyla yardımcı olacak bir teknik adam." diye konuştu.

Geçen sene sergilediği performansı tekrarlamak istediğini aktaran Djiku, şampiyonluk hedeflerine ilişkin şunları söyledi:

"Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki, geçen sene bu takıma geldiğimde adaptasyonumun hızlı bir şekilde olmasından gerçekten çok mutlu olmuştum. Çünkü büyük bir kulübe gelmiştim. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Elbette ki geçen sene hedefimiz ligde kupalar kazanmak, şampiyonluğu kazanmamızdı ancak iyi bir sezon geçirmemize rağmen sizler de iyi biliyorsunuz 99 puan toplamamamıza rağmen maalesef şampiyonluğu elde edemedik. Ama bu yıl kimsenin şüphesi olmasın, şampiyonluğu elde etmek için her şeyimizi ortaya koyacağız."