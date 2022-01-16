Üye Girişi
Djokovic, Avustralya'dan ayrıldı - Son Dakika

Djokovic, Avustralya'dan ayrıldı

16.01.2022 16:49
Djokovic, Avustralya'dan ayrıldı

Avustralya'da mahkeme kararıyla vizesi iptal edilen dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, ülkeden ayrıldı.

Avustralya'da mahkeme kararıyla vizesi iptal edilen dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, ülkeden ayrıldı.

Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, 11 günlük süren vize mücadelesini kaybetti. Avustralya'da federal mahkeme, Açık Tenis Turnuvası katılımcıları için zorunlu tutulan Covid-19 aşısını yaptırmayan Djokovic'in itiraz başvurusunu reddedip, vize iptalini onaylayarak sınır dışı edilmesine karar verdi. Vizesinin iptal edilmesi nedeniyle tenis turnuvasına katılamayacak olan Djokovic ve ekibi mahkeme kararının ardından ülkeden ayrıldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, güvenlik görevlilerin eşliğinde Melbourne Havaalanı'na gelen Djokovic, Dubai uçağıyla ülkeyi terk etti.

Ülkeden sınır dışı edilen Djokovic, 3 yıl boyunca Avustralya'ya giriş yapamayacak.

Vizesi iki kez iptal edildi

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda yer almak için ülkeye gelen Djokovic, Covid-19 aşısı olmadığı ve tıbbi muafiyet belgesi kabul edilmediği gerekçesiyle 5 Ocak'ta havalimanında 8 saat bekletildikten sonra ülkeye alınmamış ve göçmenlerin tutulduğu otele gönderilmişti. Korona virüs protokolleri gereği vizesi iptal edilen Sırp tenisçinin Avustralya Federal Mahkemesi'ne yaptığı itiraz kabul edilmiş, vizesi geri verilmişti.

Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, turnuva için antrenmanlara başlamıştı. Ancak mahkeme kararına rağmen 'vize iptali' inisiyatifini elinde bulunduran Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, bu durumun aşı karşıtı fikirleri cesaretlendirebileceği gerekçesiyle yetkisini kullanarak, Djokovic'in vizesini yeniden iptal etmişti.

Vizesi iki kez iptal edilen Sırp tenisçi Djokovic'in avukatlarının yaptığı itiraz sonrası cuma günü Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi acil toplanmış, yargıç davanın ertelenmesine ve Djokovic'in vize iptali ve sınır dışı edilmesi kararına 'tedbir' getirilmesine karar vermişti. Sırp tenisçi dün Göçmen Bakanlığı yetkililerine ifade verdikten sonra gözaltına alınmıştı.

Avustralya Açık'ı geçen sene kazanarak toplam 9 kez Avustralya'da şampiyonluk sevinci yaşayan Djokovic, bu yıl da turnuvanın favorileri arasında gösteriliyordu. - CANBERRA

YORUMLAR
500

Koronavirüs, Avustralya, Mahkeme, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Djokovic, Avustralya'dan ayrıldı - Son Dakika Spor


En çok hangi ilde konut fiyatları arttı? İstanbul'un en çok değerlenen ilçeleri hangileri? En çok hangi ilde konut fiyatları arttı? İstanbul'un en çok değerlenen ilçeleri hangileri?         
16:50
Borçlarıyla başı dertte olan Serdar Ortaç sonunda rahat nefes aldı: Şimdi tertemiz pamuk gibiyim Borçlarıyla başı dertte olan Serdar Ortaç sonunda rahat nefes aldı: Şimdi tertemiz pamuk gibiyim         
15:17
Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak         
11:09
Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?         
10:28
Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu         
09:10
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49

Son Dakika Haberleri
16:50 En çok hangi ilde konut fiyatları arttı? İstanbul'un en çok değerlenen ilçeleri hangileri?
16:40 Enerji zamları! Uzman görüşü: Asıl kıyameti şubat faturalarında göreceğiz
16:27 Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
16:24 Öğrencilerine 'ilişki karşılığında yüksek not' sözü veren akademisyene hapis cezası
15:59 Yeni hoca Mert Nobre de çare olamadı!
15:54 MHP'li belediye meclis üyesi, odaya girdiğinde 21 yaşındaki kızını ölü olarak buldu
15:51 İrem Derici ve Cem Belevi, Instagram'dan takipleşmeye başladı
15:40 Son Dakika: Dün kaldırılan uygulama, bugün yeniden yürürlüğe alındı! Şehirlerarası uçuşlarda PCR testi istenecek
15:27 Öğle yemeği yemeyen sevgilisinin 3 yaşındaki kızın öldürdü
15:05 Son Dakika: Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem! İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 16:55:24. #1.11#
SON DAKİKA: Djokovic, Avustralya'dan ayrıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement