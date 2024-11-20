DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi - Son Dakika
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DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi

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Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior'un kökenlerinin Kamerun'daki Tikar kabilesine dayandığı bir DNA testi sonucunda ortaya çıktı. Brezilya Futbol Federasyonu ile AfricanAncestry.com iş birliğiyle gerçekleştirilen test sonucu, bir törenle kamuoyuna açıklandı.

20.11.2024 14:59
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İspanyol devi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinícius Júnior, Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) ile AfricanAncestry.com iş birliğiyle yapılan bir DNA testi sonucunda, köklerinin Kamerun'daki Tikar kabilesine dayandığını keşfetti.

TÖRENLE SUNULDU

19 Kasım 2024 Salı günü Fonte Nova'da gerçekleştirilen özel bir törenle, DNA testinin sonuçları kamuoyuna açıklandı. Törende Vinícius Júnior'a, Tikar kabilesinden geldiğini doğrulayan resmi bir sertifika takdim edildi. Tören sırasında Vinícius'a, babası Vinícius José Paixão de Oliveira ve Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues eşlik etti. Sertifika, Brezilya'nın Dünya Kupası elemelerinde Uruguay ile oynayacağı karşılaşma öncesinde futbolcuya sunuldu.

Bu anlamlı keşif, Vinícius Júnior'un yalnızca sportif kariyeriyle değil, aynı zamanda kültürel kökleriyle de bağını güçlendiren önemli bir an olarak kaydedildi.

Vinícius Júnior'un köklerini keşfetmesi, Brezilya Futbol Federasyonu'nun (CBF) Afro-Brezilyan topluluğunun tarihini ve gururunu kutlamak amacıyla başlattığı "Roots of Gold" (Altın Kökler) kampanyasının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

TİKAR KABİLESİNE MENSUP

AfricanAncestry.com'un kurucusu ve başkanı Gina Paige de tören sırasında bu tür girişimlerin önemine dikkat çekti. Paige, şunları söyledi: "Vini Jr., kökenlerine duyduğu saygıyı ve mirasını onurlandırma arzusunu içinde taşıyor. Ancak, Afrika kökenli birçok kişi gibi onun da atalarının hikayesi, ırkçılık ve köleliğin mirasıyla silinmiş durumda. Yaptığımız DNA testi sayesinde, Vini Jr.'ın atalarının Kamerun'daki Tikar kabilesine mensup olduğunu keşfettik."

Bu kampanya, yalnızca futbol dünyasının değil, Brezilya'nın kültürel zenginliklerinin de bir kez daha ön plana çıkmasına katkı sağladı.

"NEREDEN GELDİĞİMİZİ BİLMEK ÖNEMLİ"

Bu anlamlı keşfe yönelik duygularını paylaşan Vinícius'un babası Vinícius José Paixão de Oliveira, "Nereden geldiğimizi bilmek bizim için çok önemli. Birçok Brezilyalı atalarını veya köklerini bilmiyor. Kamerun'dan geldiğimizi öğrenmek beni mutlu etti" dedi. Vinícius'un Tikar kabilesine ait olduğunu belgeleyen sertifikayı aldığı an, Fonte Nova Stadyumu'nun dev ekranlarında canlı olarak yayımlandı ve izleyicilerden büyük alkış aldı. Törendeki coşku, yalnızca futbolseverlerin değil, kültürel bağlarını kutlayanların da kalbine dokundu.

DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi

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Son Dakika Spor DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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