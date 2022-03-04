Doğa tutkunları eşsiz manzaralı Bozaniç kayalıklarında yürüdü - Son Dakika
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Doğa tutkunları eşsiz manzaralı Bozaniç kayalıklarında yürüdü

04.03.2022 10:11
Doğa tutkunları eşsiz manzaralı Bozaniç kayalıklarında yürüdü

Eskişehirli doğa tutkunları, Mihalgazi ilçesindeki Bozaniç kayalıklarında 17 kilometrelik yürüyüş yaparak eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Eskişehirli doğa tutkunları, Mihalgazi ilçesindeki Bozaniç kayalıklarında 17 kilometrelik yürüyüş yaparak eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri sportif faaliyetler kapsamında, topluma spor ve çevre bilinci aşılamak amacıyla yürüyüşler düzenlemeye devam ediyor. Son olarak Mihalgazi ilçesinde bulunan ve Bozaniç Mahallesi'ne adını veren kayalıklarda 17 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 katılımcının yer aldığı etkinlikte, doğa tutkunları hem açık havada spor yaptı hem de doğanın eşsiz güzelliğinin tadını çıkardı. - ESKİŞEHİR

Doğa tutkunları eşsiz manzaralı Bozaniç kayalıklarında yürüdü
Doğa tutkunları eşsiz manzaralı Bozaniç kayalıklarında yürüdü
Doğa tutkunları eşsiz manzaralı Bozaniç kayalıklarında yürüdü
Doğa tutkunları eşsiz manzaralı Bozaniç kayalıklarında yürüdü

YORUMLAR
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Eskişehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Doğa tutkunları eşsiz manzaralı Bozaniç kayalıklarında yürüdü - Son Dakika


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