Doğan'dan Hakem Tepkisi

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın Fenerbahçe ile yaptığı maçı yöneten hakem Oğuzhan Çakır'a tepki göstererek, "Buraya biri tarafından planlanarak, kurularak gönderilmiş. Ama hiçbir şekilde, açık ve net söylüyorum Trabzonspor camiasının, Trabzon şehrinin ve taraftarının önünde kimse duramaz." dedi.

Doğan, bordo-mavili takımın 3-2 mağlup olduğu maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, takımını ve oyuncularını tebrik ederek, "Gereken mücadeleyi gösterdiler, sahada kaldılar ama saha dışındaki şerefsizlere maalesef mağlup olduk yine. Ligin başından beri Trabzonspor'un üzerine haysiyetsizce oynanan bir oyun var, bakın çok net söylüyorum haysiyetsizce, ahlaksızca." diye konuştu.

"Tabii biz bunun arkasında neyin olduğunu biliyoruz." diyen Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada iki tane operasyon var. Birinci operasyon, Trabzonspor takımına yapılan operasyon. İkinci operasyonu zamanı geldiğinde açıklayacağız. Ben her şeyden önce taraftarımıza ve bugün burayı dolduran binlerce insana üzüldüm. Herkes buraya çoluğuyla çocuğuyla bu maçı kazanmak, galibiyeti görmek için gelmiş ama buraya planlı bir şekilde gönderilen bir şerefsize yenilmiş. İlk golle alakalı bu saatten sonra bana kimse bir şey anlatamaz. Bu pozisyonun faul olduğunu söyleyen hakem, 'Ben bu pozisyonu gözümle gördüm' diye işaret ediyor, kural artık belli herkes de neyin ne olduğunu biliyor. Buraya biri tarafından planlanarak, kurularak gönderilmiş. Ama hiçbir şekilde, açık ve net söylüyorum Trabzonspor camiasının, Trabzon şehrinin ve taraftarının önünde kimse duramaz. Artık sonuna geldi bu iş, ya bu saatten sonra herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası adama haddini çok sert bir şekilde bildirecek."