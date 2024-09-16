Doğan: Hakem Beşiktaş forması giymiş olsaydı daha iyi olurdu

Spor

- Ertuğrul Doğan: "Hakem Beşiktaş forması giyseydi daha iyi olurdu"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan:

"Taraftarımızla bütünleşerek ligin zirvesinde yer almayı hedefliyoruz"

TRABZON - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Doğan, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hakem, Beşiktaş forması giyseydi daha iyi olurdu" dedi. Doğan, yaşanan hakem hatalarına dikkat çekerek, konuyu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceğini belirtti.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyuncularını kutlayarak sözlerine başlayan Doğan, "Sahada 90 dakikada 10 kişi mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Kırmızı kart pozisyonu doğru bir karar. VAR'ın devreye girmesiyle doğru bir karar verdi. Vısca çok değerli bir oyuncu ama yanlışlıkla da yapsa böyle bir hareketten dolayı kırmızı kart görmesi doğruydu. Ne hikmetse ona yakın pozisyonda devreye böyle girmedi. Tüm takdir haklarının tamamını Beşiktaş'tan yana kullandı. Anlamak gerçekten zor. Oyunun sonlarına doğru bir pozisyon var. Oyuncu kendini yere atıyor. İkinci sarı kart olması gerekirken devam ettirdi. Niyetini tam olarak belli etti. Hakemin yaptığı tek eksik bir şey vardı. Sahaya direk Beşiktaş formasıyla çıksaydı, hiç bu işler de olmazdı. Çok rahat olurdu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu işleri düzelteceğine olan inancım tam. Kendi evimizde tüm takdir haklarının rakibe kullanılması gerçekten çok enteresan. Bütün bunlara rağmen Beşiktaşlı oyuncuları kutluyorum. İki takım da mücadelesini verdi. Burada eksik olan tek şey hakem ve hakem kararları" diye konuştu.

Hakemin düdük asması noktasında bir girişiminiz olacak mı? sorusuna ise Doğan, "Bu çok sıcak bir konu. TFF Başkanı ile konuşacağım. Ciddi sıkıntılarımız var. İyi niyetinden eminiz. Bu konuların hepsine bir çözüm bulacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Taraftarımızla bütünleşerek ligin zirvesinde yer almayı hedefliyoruz"

Bordo-mavili ekibin zamanla istediği form grafiğine ulaşacağını dile getiren Başkan Doğan, "Taraftarlarımız sahadaki mücadele karşısında coşkusunu gösterdi. Biz aynı mücadeleyi aynı coşkuyu göstereceğimize inanıyorum. İnşallah taraftarımızla bütünleşerek hep beraber güzel gönler göreceğiz. Şenol Güneş'in tecrübesi belli. Trabzon'da ve İstanbul'da şampiyonluklar yaşadı. Kendisine olan inancımız tam. Biz zaten takımın başına getirirken tecrübeli ve bilgisini ön plandaydı. Bizi yanıltmadı ilk maçta. Sezon ilerledikçe biraz zaman geçtikçe hem oyuncularımızın hem Şenol Güneş'in daha iyi bir performans göstereceğine inanıyorum. Taraftarımızla bütünleşerek ligin zirvesinde yer almayı hedefliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.