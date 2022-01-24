Üye Girişi
Domenec Torrent ayağının tozuyla tarihe geçti! İlk üç maçını kazanamadı - Son Dakika

Domenec Torrent ayağının tozuyla tarihe geçti! İlk üç maçını kazanamadı

24.01.2022 21:46
Domenec Torrent ayağının tozuyla tarihe geçti! İlk üç maçını kazanamadı

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent, ilk 3 maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı. Hatay, Kasımpaşa ve Trabzonspor karşılaşmalarında mağlup olan sarı-kırmızılılarda Torrent, 18 yıl sonra ilk 3 maçını da kazanamayan ilk teknik direktör oldu.

Süper Lig'de küme düşme hattıyla arasında 3 puan kalan Galatasaray'da kötü gidişi durdurulamıyor. Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde henüz puan alamayan sarı-kırmızılılarda 18 yıl sonra bir ilk yaşandı.

GALATASARAY KÜME DÜŞME POTASINA 3 PUAN UZAKLIKTA

Hatayspor'a 4-2, Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup olan Galatasaray, son olarak Trabzonspor'a da 2-1 kaybetti. Son 11 maçta yalnızca 1 galibiyet alan sarı-kırmızılılar peş peşe gelen kötü sonuçlarla Süper Lig'de küme düşme potasına 3 puan uzaklıkta yer alıyor.

HAGI'DEN SONRA BİR İLK

Galatasaray'da ilk 3 maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan Torrent, sarı-kırmızılı takımın tarihine geçti. İspanyol çalıştırıcı, Gheorge Hagi'nin ardından (2004) Galatasaray'ın başında çıktığı ilk üç maçı da kaybeden ikinci teknik direktör oldu.

YORUMLAR
500

Domenec Torrent, Galatasaray, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Domenec Torrent ayağının tozuyla tarihe geçti! İlk üç maçını kazanamadı - Son Dakika Spor


Son Dakika: Trabzonspor, Enis Destan transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi Son Dakika: Trabzonspor, Enis Destan transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi         
17:10
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor         
08:55
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52

Son Dakika Haberleri
21:46 Domenec Torrent ayağının tozuyla tarihe geçti! İlk üç maçını kazanamadı
21:22 İstanbul'da vatandaşlar tipi altında Halk Ekmek kuyruğunda bekledi
21:12 Son Dakika: Bakan Dönmez'den "İran doğal gazı borç yüzünden kesti" iddialarına yanıt geldi
21:03 İş Bankası çalışanlarının maaşlarına yüzde 51 zam yaptı
21:01 Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı sebebiyle metro seferleri uzatıldı
20:53 Balotelli, Adana Demirspor'da küllerinden doğdu!
20:37 Ölen annesinin kalp atışını duyan bebeğin verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
20:37 Ahmet Davutoğlu cephesinden Demirtaş'a dava yanıtı: Kötü niyetli bir yaklaşımdır
20:34 TEM otoyolu ve caddede mahsur kalan vatandaşlar bölgedeki hastaneye sığındı
20:28 Kocaeli'de belediye hoparlöründen trafiğe çıkılmaması çağrısı yapıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 21:51:34. #1.11#
SON DAKİKA: Domenec Torrent ayağının tozuyla tarihe geçti! İlk üç maçını kazanamadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement