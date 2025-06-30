Domenec Torrent, Galatasaray\'dan öyle bir ismi istiyor ki taraftar havalara uçacak

Galatasaray'a geride bıraktığımız sezonun devre arasında 8 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Carlos Cuesta için müjdeli haber geldi.sürprizi geldi.

TORRENT, CUESTA'YI İSTİYOR

Sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü olan ve şu sıralar Meksika ekibi Monterrey'i çalıştıran Domenec Torrent, transferde gözünü Türkiye'ye dikti. Deneyimli teknik adamın, Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Cuesta'yı transfer etmek istediği öne sürüldü.

GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Öte yandan Galatasaray'ın Cuesta için beklediği bonservis de belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki stoperden 4-5 milyon euro bandında bir gelir elde etmeyi planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Galatasaray'da 9 maça çıkan Cuesta, gol ya da asist katkısında bulunamadı.