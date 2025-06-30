Galatasaray'a geride bıraktığımız sezonun devre arasında 8 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Carlos Cuesta için müjdeli haber geldi.sürprizi geldi.
Sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü olan ve şu sıralar Meksika ekibi Monterrey'i çalıştıran Domenec Torrent, transferde gözünü Türkiye'ye dikti. Deneyimli teknik adamın, Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Cuesta'yı transfer etmek istediği öne sürüldü.
Öte yandan Galatasaray'ın Cuesta için beklediği bonservis de belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki stoperden 4-5 milyon euro bandında bir gelir elde etmeyi planlıyor.
Geride bıraktığımız sezon Galatasaray'da 9 maça çıkan Cuesta, gol ya da asist katkısında bulunamadı.
Son Dakika › Spor › Domenec Torrent, Galatasaray'dan öyle bir ismi istiyor ki taraftar havalara uçacak - Son Dakika
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