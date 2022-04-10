Domenec Torrent'ten derbi öncesi: Yüzde yüz hazır - Son Dakika
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Domenec Torrent'ten derbi öncesi: Yüzde yüz hazır

10.04.2022 20:04
Domenec Torrent'ten derbi öncesi: Yüzde yüz hazır

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Torrent, "Kerem oynuyorsa durumu iyi olduğu için oynuyordur. Yüzde yüz olmayan oyuncularla oynanacak bir maç değil bu. Kerem oynuyorsa yüzde yüzdür." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, dev maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Katalan hoca, Kerem aktürkoğlu tercihi hakkında konuşurken, genç yıldızın sakatlığının geçtiğini belirtti.

Kerem Aktürkoğlu derbiye hazır mı? Domenec Torrent tek cümleyle yanıt verdi

"KEREM OYNUYORSA YÜZDE YÜZDÜR"

Domenec Torrent yapığı açıklamada, "Kerem oynuyorsa durumu iyi olduğu için oynuyordur. Yüzde yüz olmayan oyuncularla oynanacak bir maç değil bu. Kerem oynuyorsa yüzde yüzdür. Saha içinde durumuna da bakacağız. Yüzde yüz olmayan oyuncularla oynanacak bir maç değil bu" dedi.

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