Domenico Tedesco\'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik

UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonu son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Ancak ilk maçta alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda etti.

"TURU EVİMİZDE KAYBETTİK"

Karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, turun ilk maçta kaybedildiğini söyledi. Tedesco, "İyi bir maç çıkardık. Fenerbahçe ile çok gurur duyuyorum. İlk maçta normal performansımızın altında kalmıştık. Rakip yeni hocayla normalin üstüne çıktı ve o skor ortaya çıktı. Turu evimizde kaybettik. İkinci maçta çok iyi mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

"TAKIM HAYATTA OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Oyuncularının performansına da değinen Tedesco, "Tarık çok üst düzey bir performans sergiledi. Mentalitesini biliyoruz. Alaettin'in performansı da sürpriz değil. Oğuz, ikinci golden önce belirleyiciydi. Takım hayatta olduğunu gösterdi. Onca sakatlığa rağmen çıkış yolu bulup performans gösteriyoruz" dedi. Fenerbahçe, Avrupa defterini kapatırken yoluna ligde devam edecek.