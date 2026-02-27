Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik - Son Dakika
Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik

Domenico Tedesco\'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik
27.02.2026 08:22  Güncelleme: 08:30
Domenico Tedesco\'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik
UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonu son 16 play-off turunda Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 yendi. Ancak, ilk maçta alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda etti. Domenico Tedesco maç sonu ''Turu evimizde kaybettik'' diyerek ilk maça dikkat çekti. Fenerbahçe, Avrupa defterini kapatırken yoluna ligde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonu son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Ancak ilk maçta alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda etti.

"TURU EVİMİZDE KAYBETTİK"

Karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, turun ilk maçta kaybedildiğini söyledi. Tedesco, "İyi bir maç çıkardık. Fenerbahçe ile çok gurur duyuyorum. İlk maçta normal performansımızın altında kalmıştık. Rakip yeni hocayla normalin üstüne çıktı ve o skor ortaya çıktı. Turu evimizde kaybettik. İkinci maçta çok iyi mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

"TAKIM HAYATTA OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Oyuncularının performansına da değinen Tedesco, "Tarık çok üst düzey bir performans sergiledi. Mentalitesini biliyoruz. Alaettin'in performansı da sürpriz değil. Oğuz, ikinci golden önce belirleyiciydi. Takım hayatta olduğunu gösterdi. Onca sakatlığa rağmen çıkış yolu bulup performans gösteriyoruz" dedi. Fenerbahçe, Avrupa defterini kapatırken yoluna ligde devam edecek.

Son Dakika Spor Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik - Son Dakika

    Yorumlar (3)

  • Engin Engo Engin Engo:
    bu hafta antalya maçından sonra sonuna kadar savaşacağız mesajı gelir. sonra türkiye kupası dersin. sonra mini mini bir kuş çalar gs taraftarı 1 5 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    Yok yaa bu kimsenin aklına gelmemişti, adamda zeka fışkırıyor 0 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    turu senin yüzünden kaybettik sen ts maç kadrosu ve dizilişi yapsaydın turu geçerdik. 0 0 Yanıtla
