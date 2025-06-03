Dominik Livakovic'ten ayrılık sorusuna yanıt - Son Dakika
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Dominik Livakovic'ten ayrılık sorusuna yanıt

Dominik Livakovic\'ten ayrılık sorusuna yanıt
03.06.2025 16:02
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Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic, Sportske'ye konuşarak geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Livakovic ayrılık iddialarına ilişkin, ''Tüm bu transfer spekülasyonlarından mı bahsediyorsun? Bak, tek kesinlik 2028'e kadar sürecek bir sözleşmem olması ve Fenerbahçe'deki kariyerime devam etmeye odaklanmış olmam.'' dedi.

Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Dominik Livakovic, Hırvatistan basınından Sportske'ye konuşarak geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

''HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK''

Bu sezon aldıkları sonuçlardan memnun olmadıklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını dile getiren Livakovic, "Elbette hepimiz hayal kırıklığına uğradık çünkü üst üste dördüncü sezon ikinci olduk. Fenerbahçe büyük bir kulüp, 30 milyondan fazla taraftarı var, her seviyeden daha fazla hayranlık var ve şampiyonluk ünvanının 2014'ten beri yok olduğu gerçeğini kabul etmek zor. Daha önce Avrupa'da, Kupa'da da elendik ve ikincilik genel olarak olumsuz bir sonuç oldu. Hepimiz için zor." dedi.

AYRILIK İDDİALARINA YANIT

Hakkında çıkan takımdan ayrılacak şeklindeki iddialara yanıt veren Livakovic, "Tüm bu transfer spekülasyonlarından mı bahsediyorsun? Bak, tek kesinlik 2028'e kadar sürecek bir sözleşmem olması ve Fenerbahçe'deki kariyerime devam etmeye odaklanmış olmam. Bir şey olursa, somut bir teklif gibi, kulüp bana söyler. Her şeye onlar karar verir ve sonra muhtemelen tartışılır. Ama bunlar sadece teoriler ve ben bunların yükü altında değilim." ifadelerini kullandı.

AİLESİNİN ÜLKESİNE DÖNMESİ

Ailesinin Zadar'a dönüşüne de değinen tecrübeli eldiven, "Evet, son birkaç gündür yalnızım çünkü eşim Helena ve oğlum Joakim daha erken Zagreb'e, daha doğrusu Zadar'a döndüler. Küçük olan 15 aylık ve o zamandan beri evde durmadan koşuyor. Böyle yeni bir şey keşfettiğinde çok komik ve tatlı oluyor. Hayatımızı değiştirdi, ebeveynlerin çocuğun doğumundan önce bir hayat ve doğumdan sonra başka bir hayat olduğunu söylemeleri gerçekten doğru. Helena ve ben mutluyuz, ailelerimiz de öyle. Bu yüzden Zadar'a gittiler, bir yıldır orada değildik ve akrabalar onun büyümesini ve ilerlemesini görmek için sabırsızlanıyordu." sözlerini sarf etti.

''İŞLER BİR TÜRLÜ YOLUNDA GİTMİYOR''

Başarısızlığın sebebi hakkında konuşan Livakovic "Belirli bir şey söylemek zor. Gerçekten iyi antrenman yapıyoruz, kadroda ve yedek kulübesinde kalitemiz var, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, ancak işler bir türlü yolunda gitmiyor. Fenerbahçe için her sezon şampiyonluk bir önceliktir. Kendi adıma söyleyebileceğim tek şey, bir sonraki hazırlıkların başından itibaren görevimi en iyi şekilde yerine getirmek için elimden geleni yapacağım ve Fenerbahçe yeni sezona en iyi şekilde başlamasını sağlamak için üzerime düşeni yapacağım." yorumunu yaptıç

''CESARETİM KIRILDI''

Livakovic, yaşadığı sakatlığın ardından cesaretinin kırıldığını belirterek, ''Ne yazık ki bu sezon sakatlıklar konusunda şanssızdım. Sanırım 14 maçı kaçırdım. Aralık ortasında hamstring kasımı yırttım ve bir ay içinde kasımı iyileştirdim. En azından sahaya dönene kadar öyle düşünüyordum, Konyaspor deplasmanında. Orada 3-2 kazandık ama sonunda cesaretim kırıldı. Kelimenin tam anlamıyla maçın son anlarında o kopmayı yeniledim ve daha uzun bir aranın geleceğini biliyordum, pratik olarak bir buçuk ay daha. Bu sürekliliği bozdu ama geri döndüm ve en önemlisi tamamen sağlıklıyım." ifadelerini kullandı.

Dominik Livakovic, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dominik Livakovic'ten ayrılık sorusuna yanıt - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Murat Özden:
    musleranın tek eli olamazsın 12 4 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Maltayın hırvat versiyonu üstüne gelen topu içeri alıyo 8 2 Yanıtla
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