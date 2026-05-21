Dorgeles Nene Ameliyat Oldu

21.05.2026 23:51
Fenerbahçe'nin oyuncusu Dorgeles Nene, sporcu fıtığı nedeniyle Fransa'da başarılı bir ameliyat geçirdi.

Fenerbahçe'de sporcu fıtığı sakatlığı yaşayan Dorgeles Nene, Fransa'da ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dorgeles Nene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci, kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir. Dorgeles Nene'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı şekilde takımımıza dönmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

