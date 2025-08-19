Dorgeles Nene Fenerbahçe'ye Geliyor - Son Dakika
Dorgeles Nene Fenerbahçe'ye Geliyor

19.08.2025 02:29
Fenerbahçe, Dorgeles Nene'yi transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdi.

Dorgeles Nene. Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçirmek için Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getirdi. Salzburg'da forma giyen Malili futbolcu Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek ile birlikte İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline özel uçak ile gelen 22 yaşındaki kanat hücum oyuncusu sağlık kontrolünden geçtikten sonra Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşme imzalayacak.

Kaynak: DHA

