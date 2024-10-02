Dortmund, Celtic'i 7-1 Mağlup Etti

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AVRUPA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçlar arasında en gollü ve aynı zamanda en dikkat çeken maç 7-1 sona eren Borussia Dortmund– Celtic karşılaşması oldu.

ürkiye'de Antalyaspor'un başında sergilediği başarılı grafikle dikkat çeken ve önce Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör olan ve bu sezon ise tamamen takımın başına geçen Nuri Şahin'in Almanya'daki teknik direktörlük performansı merak konusuydu.

Nuri Şahin'in takımı Bundesliga'da ligin ilk beş haftasını; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5'inci sırada tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Club Brugge'ü 3-0'lık skorla geçen Dortmund, dünkü 2'nci hafta maçında ise İskoç temsilcisi Celtic'e 7-1'lik ağır bir mağlubiyet yaşattı. Üstelik Celtic geçen hafta misafir ettiği Slovan Bratislava'yı Şampiyonlar Ligi maçında 5-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Özellikle dünkü maçta Dortmund'un aldığı 7-1'lik skor tüm dünya ile birlikte Alman basınının da doğal olarak gündemindeydi. Nuri Şahin'le ilgili en çarpıcı yorumlardan birini yapan ünlü Alman Spor dergisi 11 Freunde, Nuri Şahin'i suyun kaldırma kuvvetini bulan Arşimet'e benzeterek şu cümlelere yer verdi:

"Evreka ! Kendi adını alacak olan fiziksel prensibi keşfettikten sonra şehirde çıplak olarak koşan Yunan Arşimet bağırmıştı. Nuri Şahin de dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde bunu bağırabilirdi. BVB koçu daha az özgürdü ama aynı zamanda son düdükten sonra Westfalenstadion'un çimlerine doğru koştuğunda önemli bir keşiften de emin olabilirdi: Dortmund'un oyun için bir fikri vardı. ve o kadar da kötü görünmüyordu."

Süddeutsche Zeitung ise Nuri Şahin'in takımı hakkında övgü dolu şu yorumlara yer verdi: "İlk yarıda atılan altı gol ve olağanüstü Adeyemi ile son derece heyecan verici bir BVB, seyircileri defalarca koltuklarından kaldırdı."

Alman Focus da özellikle Adeyemi'nin performansını öne plana çıkararak, "Adeyemi yarım saatte Celtic'i üç golle mağlup etti. Bu, 2011'de FC Bayern Münih'in Napoli karşısında oynayan Mario Gomez'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde bir Alman tarafından yapılan ilk hat-trick oldu. Emre Can ve Serhou Guirassy penaltıdan gol attı, Adeyemi ikinci penaltıyı aldı. Devre arasında Dortmund açısından tek kusur Daizen Maida'ydı" ifadelerine yer verdi.