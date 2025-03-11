Almanya Bundesliga'da bu sezon zirvenin uzağında kalan Borussia Dortmund, sezon sonunda kadroda değişim yapmaya hazırlanıyor. Alman devi, milli futbolcu Salih Özcan'ı da sezon sonunda gönderilecek isimler arasına yazdı.
Sky'da yer alan habere göre; Borussia Dortmund, 27 yaşındaki orta sahayı gözden çıkardı. Salih'in sarı-siyahlılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına yolların bu tarihten daha erken ayrılabileceği yazıldı.
Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı yaz transfer döneminde Wolfsburg'a kiralamış ancak ara transfer döneminde milli futbolcuyu takıma geri çağırmıştı.
Salih Özcan, sezonun ilk devresinde Wolfsburg formasıyla 12 maçtı. Devre arasında Dortmund tarafından geri çağrılan Salih, sarı-siyahlı formayı ise 6 karşılaşmada giyebildi. Deneyimli orta sahanın skor katkısı bulunmuyor. Alman devi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden milli futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › Dortmund, Salih Özcan'ın biletini kesti - Son Dakika
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