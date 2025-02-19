Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde Son 16'ya Yükseldi - Son Dakika
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Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde Son 16'ya Yükseldi

Borussia Dortmund, Sporting Lizbon ile 0-0 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi.

19.02.2025 23:47
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile 0-0 berabere kalan Almanya ekibi Borussia Dortmund, son 16 turuna yükseldi.

Portekiz'de oynanan ilk maçı 3-0 kazanan sarı-siyahlılar, BVB Stadı'nda Sporting Lizbon'u konuk etti.

Dortmund temsilcisinin Fransız futbolcusu Serhou Guirassy ile 59. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadığı karşılaşma, 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla son finalist Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı.

Sporting Lizbon ise "Devler Ligi"ne veda etti.

Kaynak: AA

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