Döşemealtı'nın rakibi Mahmutlar Spor - Son Dakika
Üye Girişi

Döşemealtı'nın rakibi Mahmutlar Spor

18.03.2022 09:44
Döşemealtı'nın rakibi Mahmutlar Spor

Süper Amatör Ligde mücadele eden Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı hafta sonu oynayacağı Mahmutlar Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Amatör Ligde mücadele eden Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı hafta sonu oynayacağı Mahmutlar Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen hafta kendi sahasında Muratpaşa Belediye Spor ile 0-0 biten maçta birer puanı paylaşan iki takım oyuncularının centilmen hareketleri takdir topladı.

Maçtan önce her iki takım oyuncuları ve yöneticileri sahada birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken, tribünlerde de yine her iki takımın taraftarı maçı birlikte izledi. Sahada dostluğun kazandığı maçta 1 puan alan Döşemealtı takımı 44 puanla lig ikinciliği ünvanını korurken Muratpaşa 39 puanla üçüncü sırada yerini aldı.

Kırmızı-siyah-beyazlı takım 20 Mart Pazar günü Yeşilbayır Şehit Er Tevfik Cebeci stadyumunda Mahmutlar Spor'u konuk edecek. Şampiyonluk mücadelesi veren Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımında sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. - ANTALYA

Döşemealtı'nın rakibi Mahmutlar Spor
Döşemealtı'nın rakibi Mahmutlar Spor
Döşemealtı'nın rakibi Mahmutlar Spor
Döşemealtı'nın rakibi Mahmutlar Spor

YORUMLAR
500
Elazığ'da 'Mahallede Maç Var' müsabakaları tamamlandı Elazığ'da 'Mahallede Maç Var' müsabakaları tamamlandı 'Mahallede Maç Var' grup müsabakaları başladı 'Mahallede Maç Var' grup müsabakaları başladı

Döşemealtı Belediyesi, A Takımı, gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Döşemealtı'nın rakibi Mahmutlar Spor - Son Dakika


Son Dakika
09:44 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Nazlı kendine yeni bir hayat kurdu
09:38 Asgari ücrete ikinci zam ihtimali güçlendi! İşte konuşulan rakam
09:32 Putin işgali bitirmek için sadece 4 şey istiyor! İşte Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları
09:32 Terminatör, Putin'e seslendi: Bu savaşı sen başlattın, sen durdur!
09:25 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan, gerçeği öğrendi
09:15 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Züleyha, Hakan'ı hayatından çıkardı
08:57 Semira'yı kimler öldürdü: 2017'de kaybolmuş, cesedi 2 yıl sonra su kuyusunda bulunmuştu!
08:58 Kadirov, Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür etti: Ağzımın suyu aktı!
08:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı: Türkiye'nin tarihe damgası
08:44 İstanbul'un karlı günleri geri döndü: AKOM ve Meteoroloji 'dikkatli olun' uyarısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 09:52:53. #1.11#
SON DAKİKA: Döşemealtı'nın rakibi Mahmutlar Spor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement