DOSTEK'li boksör Şevkican il birincisi oldu

DOSTEK Koleji 12'nci sınıf öğrencisi Şevkican Kılıç, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü'nün ortak düzenlediği liselerarası yarışmada, Boks Genç Erkekler A Kategorisi'nde 57 kilo ile rakiplerini yenerek Denizli birincisi oldu.

Milliği Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor Müdürlüğü, Denizli Stadı'nda Liselerarası Spor Yarışması düzenledi. Yarışmaya DOSTEK Koleji 12'nci sınıf öğrencisi Şevkican Kılıç Boks Genç Erkekler A Kategorisi'nde 57 kilo ile yarıştı. Genç sporcu Şevkican tüm rakiplerini yenerek, Denizli İl Birincisi oldu. Şevkican'a teşekkür eden DOSTEK Koleji Müdürü Saadettin Dumlu "Şevkican bize büyük sevinç yaşattı. Orada okulumuzu da temsil ediyordu, okulumuza birincilik getirdi. Hedef Türkiye birinciliği" dedi. Genç Boksör Şevkican Kılıç, verimli çalışmanın sonucunda emeklerinin karşılığını aldığını söyledi. Kılıç "Gece gündüz çalışmamın karşılığını aldım. Bu birincilik benim için başlangıç oldu devamı gelecek. Bana inanan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu. - DENİZLİ