Down Judo Milli Takımı'ndan Dünya Şampiyonu Başarı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İsveç'te düzenlenen 2026 JUDOWN Dünya Şampiyonası'nda mix takım kategorisinde namağlup dünya şampiyonu olan Down Judo Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsveç'in Lindesberg kentinde düzenlenen 2026 JUDOWN Dünya Şampiyonası'nda mix takım kategorisinde namağlup dünya şampiyonu olan Down Judo Milli Takımı'mız aldıkları sonuçla bizleri gururlandırdı. Şevval Devrim, Musa Alan, Ahmet Ünal, Zeynep Sude Bilginer, Doğukan Coşar ve Talha Ahmet Erdem'den oluşan milli takımımızı yürekten kutluyorum. Sporcularımızın başarılarında emeği olan başta aileleri olmak üzere antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."