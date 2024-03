Down Judo Milli Takımı, Trisome Oyunları\'nda altın madalya hedefliyor

Spor

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Judo Milli Takımı, 19-26 Mart'ta Antalya'da yapılacak Trisome Oyunları'nda 13 sporcunun tamamında altın madalya hedefliyor.

Özel Sporcular Federasyonu Judo Milli Takımı Başantrenörü Hamza Selen, Konya kampında AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde 33 ülkeden 8 branşta yaklaşık 600 sporcunun katılacağı oyunların Judown (Down Sendromlu Çocukların Judo Eğitimi ile Rehabilitasyonu) alanında zirveyi temsil ettiğini söyledi.

Salgın nedeniyle 2020'de yapılması planlanan oyunların 2024'e alındığını hatırlatan Selen, "Aslında 2020'de 8 branşta hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Ancak dünyada etkili olan salgın nedeniyle etkinliklerin iptal edilmesi, bizi de etkiledi." dedi.

"Şampiyonluk hedefini kendi branşımızda gerçekleştireceğimize inanıyoruz"

Organizasyonun Türkiye'de yapılacak olmasının kendileri açısından önemini artırdığına dikkati çeken Selen, şöyle konuştu:

"Biz Judown kafilesi olarak 13 sporcu ile 2024 Trisome Oyunları'na katılacağız. Her ne kadar söylediğim hayal gibi gelse de hedefimiz down sendromlu sporcuların olimpiyatları olarak bilinen Trisome Oyunları'nda 13'te 13 altın madalya almak. Antrenör ekibimiz çok deneyimli ve işini bilen kişiler. Antrenörlerimiz milli sporculuk geçmişi olan isimler. Antrenör kadromuz da çok güçlü, bu işe güvenen, inanan arkadaşlar. Bu güçlü ekiple gerek bireyselde gerekse takım halinde İstiklal Marşı'nı okutmak istiyoruz. Sadece judo alanında değil, Federasyon Başkanımız Birol Aydın her branşta şampiyonluk hedefi koymuştu. Biz çok iddialıyız, şampiyonluk hedefini kendi branşımızda gerçekleştireceğimize inanıyoruz."

Canan Adıgüzel Sezgin: "Onlarla birlikte olmak çok güzel bir duygu"

Judo Milli Takım Antrenörü Canan Adıgüzel Sezgin ise sporcularla birebir ilgilenmek gerektiği için sporcu sayısıyla birlikte antrenör sayısının da arttığını belirtti.

Down sendromlu sporcuların son derece kırılgan bir ruh haline sahip olduğunu vurgulayan Sezgin, "Çok duygusallar ve çok kırılganlar. Aslında onlarla çalışmak istememin sebebi de buydu. Çok çabuk üzülüp, çok çabuk mutlu oluyorlar ve bu durum beni çok etkiliyor. Daha önceki kamplarda da buradaydım. Onlarla birlikte olmak çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.