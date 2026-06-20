İzmirli sporcudan tarihi başarı - Son Dakika
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İzmirli sporcudan tarihi başarı

İzmirli sporcudan tarihi başarı
20.06.2026 11:36  Güncelleme: 11:43
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün özel sporcusu Alper Öztürk, Bulgaristan'daki Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda dört altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu ve İstiklal Marşı'nı dört kez dinletti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin özel sporcularından Alper Öztürk, Bulgaristan'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda dört altın madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün özel sporcularından Alper Öztürk, Bulgaristan'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda dört altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Sofya'da 13-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda milli formayla mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Alper Öztürk tarihi bir başarıya imza atmış oldu.

Artistik Cimnastik Mozaik Büyük Erkekler Genel Tasnif kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan Alper Öztürk, Artistik Cimnastik Mozaik Kategorisi Alet Finalleri'nde ise Yer Aleti, Halka ve Kulplu Beygir branşlarında da rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı.

Şampiyonayı dört altın madalya ile tamamlayan milli sporcu, organizasyona damga vururken İstiklal Marşı'nı dört kez dinleterek Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Şampiyonada mücadele eden bir diğer milli sporcu Selin Durgut ise ritmik jimnastik büyük kadınlar kategorisinde İp, Çember, Top, Labut ve Kurdele finallerinde yarışarak organizasyonu yedinci sırada tamamladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İzmirli sporcudan tarihi başarı - Son Dakika

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