Down Sendromlu Genç Muay Thai Sporunda Başarı Yakalıyor

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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden sonra ailesiyle Kayseri'ye taşınan down sendromlu Hicret Ertekin (15), muay thai sporuyla hayata yeniden tutundu. Ablasıyla antrenmana başlayan ve Kayseri'de 1 yılda 5 madalya kazanan Ertekin, özel gereksinimli bireyler için açılacak olan milli takım seçmelerine katılıp, dünya şampiyonu olma hayali kuruyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle Kayseri'ye taşınan down sendromlu Hicret Ertekin, hayatının yeni dönemini, burada sürdürüyor. Kayseri'de, ablası Meryem Ertekin'in gittiği salonda muay thai sporuna ilgi duyan Hicret Ertekin de antrenmanlara katıldı. Salona gelen diğer sporcuların da sevgisini kazanan ve azmiyle dikkat çeken Hicret, kısa sürede ablasını geçip, çeşitli yarışmalarda 5 madalya kazandı. Deprem sonrası muay thai ile hayata yeniden tutunan Hicret, özel gereksinimli sporcular için yapılacak olan yarışmada derece elde edip, ülkeyi yurt dışında temsil ederek dünya şampiyonu olmak istiyor.

Kayseri'de kardeşinin çok değiştiğini anlatan Meryem Ertekin, "Kayseri'ye Kahramanmaraş depreminden sonra geldik. Buraya geldiğimizde ben bir spor salonuna yazılmak istedim. Sonra annem dedi ki, 'Hicret'i de yazdırabileceğimiz bir spor salonu var mı?' Şu an birlikte çalıştığımız antrenörümüz de 'Buraya gelsin, burada antrenman yapabilir' dedi. Daha sonra Hicret de buraya yazıldı ve bu spora başladı. Yaklaşık 1 senedir burada çalışıyor. Hicret, öz güven olarak çok değişti ve çok sosyal bir kişilik oldu. Aynı zamanda fiziksel olarak da gelişti. İnsanlarla iletişimi çok gelişti ve çok değişti. Beni zaten geçti. Ben daha hiç maç alamadım ama Hicret bayağı bir maç kazandı. Antrenmanda da çok iyi performans sergileyip, koşusunu da tam yapıyor. Dövüşmesi de çok iyi ve hızlı. Hedefimiz dünya şampiyonluğu. Hicret, dünya şampiyonu olmak istiyor" diye konuştu.

'GİTTİĞİ HER YERDEN ALTIN MADALYA GETİRİYOR'

Hicret'in annesi Sultan Ertekin ise "Kahramanmaraş'tayken büyük kızım bu spora gidiyordu. Burada devam etmek istedi. İkimiz birlikte geldik ve Hicret'i de ablasının salonuna getirdim. Ablasıyla geldikten sonra bu spora aşırı derecede ilgi duymaya başladı. Ablası, Hicret'in antrenmanlarını çok güzel yaptığını söyledi. Antrenörü çok beğenmeye başladı. Kayseri'deki yarışmalara katıldı. Altın madalya aldı. Aynı zamanda geçenlerde şehitlik anısına yapılan yarışmadan madalyalar aldı. Gittiği her yerden altın madalya getiriyor" dedi.

'HER AİLE ÇOCUĞUNU SPORA YÖNLENDİRMELİ'

Sporda elde ettiği kazanımların Hicret'in sosyal hayatını da olumlu etkilediğini söyleyen Ertekin, "Hicret, aynı zamanda okula gidiyor ve okuma-yazma öğreniyor. Spordaki başarısı okuma yazmadaki ilerlemesini çok etkiledi. Kendine güveni geldi. Spordan geldikten sonra büyük bir şevkle ders çalışıyoruz. Aynı zamanda, İbrahim Hocam gerçekten çok özverili çalışıyor. Biliyorsunuz ki özel çocuklarla çalışmak oldukça zordur. Hicret ile ilgilenmesi beni çok etkiledi. Bir insanın hayatında öğretmenin ne kadar önemli olduğunu burada gördüm. Zaten hareket etmesini istiyordum. En azından evde kapalı kalmasın, istiyordum. Buraya geldikten sonra Hicret'in sosyalleşmesi de çok arttı. İnsanlarla konuşması, ilişkisi çok daha güzel oldu. Bence her aile çocuğunu spora yönlendirmeli. Çünkü sosyalleşmeleri, kendilerine güvenmeleri, kendilerini mutlu etmeleri ve ileride koruma açısından spor, çok önemli. Hicret bazen geliyor diyor ki, 'Anne onu döveyim mi?' Aynı zamanda beni koruyor. Sporun çok önemli olduğunu düşünüyorum, özellikle özel çocuklar için. Hicret'in, idealleri, hayalleri çok fazlaydı. "Şampiyon olacağım" diye evde antrenmanlar yapıyordu. Kendi kendine koşuyordu. Ben de "Şampiyon olmak istiyorsan bunu yapmalısın" diye hatırlatma yapıyordum. Kendi içinde bir enerji var zaten" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ MİLLİ TAKIMDA GÖREBİLMEK'

Antrenör İbrahim Mortaş ise Hicret'in sürekli kendini geliştirdiğini belirterek, "Hicret, depremden sonra Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye geldi. İlk olarak Hicret'in ailesi, ablasını salonumuza yazdırmak istedi. Ardından da Hicret'ten bahsettiler. Ailesi, 'Buralarda Hicret için uygun spor salonu bulabilir miyiz?' dedi. Biz de "Seve seve yardımcı olabiliriz" dedik. Sonrasında antrenmanlara başladık. Burada antrenmanlarda biz temel teknikleri versek bile yeter diyorduk ama Hicret kendini çok aştı. Hatta birkaç tane özel müsabakaya da çıkardık. Başarıları da var, madalyaları da var ve güzel de ilerliyor. Hedefimiz 'muay thai'de milli takımda görebilmek. Çünkü bu sene özel sporcular için bir kontenjan açıldı, seneye veya ondan sonraki sene oralarda görebilirsek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.