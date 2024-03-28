- Down sendromlu lise öğrencisi Abdullah İnan'dan önemli başarı
Abdullah İnan, Trisome Oyunları'nda 2 altın, 2 bronz madalya ile dünya rekoru kırdı
TRABZON - Antalya'da 33 ülkenin katılımıyla düzenlenen Trisome Oyunları'nda, down sendromlu lise öğrencisi Abdullah İnan, 2 altın, 2 bronz madalya ile dünya rekoru kırarak önemli bir başarıya imza attı.
Antalya'da 19-25 Mart tarihleri arasında düzenlenen Down Sendromlular Olimpiyat Oyunları'na (Trisome-Games 2024) katılan 17 yaşındaki Abdullah İnan, 4 bin 100 metre ve 4 bin 400 metrede bayrak dünya rekoru, uzun atlamada ile cirit atmada ise dünya 3.'sü olmak üzere 2 altın, 2 bronz toplamda 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
Sergilediği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu, hedefinin sonraki yarışmalarda da aynı başarıyı yakalamak olduğunu belirten Abdullah İnan, "Yarışmalar Antalya'da yapıldı. 4x100 ve 4x400 bayrak yarışında altın madalya aldım. Cirit ve uzun atlama dallarında ise üçüncü oldum. Yarışmalara antrenörüm Ömer Yumak nezaretinde hazırlandım. Yaklaşık 1.5 senedir çalışmalarımı sürdürüyordum. Çok mutluyum. Bundan sonraki yarışmalara da katılacağım" dedi.
1.5 yıl içinde aldığı madalyalar ile parmak ısırttı
Oğlunun başarısından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu, yarışmalara da 1.5 yıldır hazırlandıklarını kaydeden anne Müzeyyen İnan ise, "Oğlum Şehit Ünal Bıçakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10. sınıfta okuyor. 1.5 yıldır sporla ilgileniyor. Antrenör Ömer Yumak çalıştırıyor. 1.5 yılda çok güzel başarılara imza attı. Önce il birincisi oldu. Burada sahamız olmadığı için Samsun'da yarıştı, orada 2 altın madalya kazandı. Daha sonra Türkiye şampiyonasına katıldı. Ciritte 1 altın, gülle atmada ikinci oldu. Milli takıma çağrıldı, sonrasında dünya şampiyonasına katıldı. Orada 4x100 ve 4x400'de 2 altın madalya kazandı. Cirit atmada ve uzun atlamada üçüncü oldu. Bu dallarda da başarılı olacaktı ancak hastalandı" diye konuştu.
"Kısıtlı imkanlar içerisinde başarıyı yakaladık"
Oğlunun kısıtlı imkanlarla idman yaparak yarışmaya hazırlandığını ifade eden anne İnan, "Babası iki yıl önce vefat etti. Aradan 5-6 ay geçtikten sonra oğlumun çok üzüntülü olduğunu gördüm. Ben de spora yazdırayım dedim. Ömer Yumak hocamız oğlumu çalıştırdığında başarılı olacağını hissetti. Antrenmanlarını hiç aksatmadı. Kendim getirip götürdüm. Hocamız gösterdi, oğlum uyguladı, üçümüz bu başarıyı kazandık. Hiç tatil yapmadı, karşılığını da aldık. Bir ay Söğütlü'deki atletizm pistinde çalıştıktan sonra burası tadilata girdi. Futbol sahası ve parkta çalıştı. Yerimiz de malzemede doğru dürüst yoktu. Bu şekilde çalışarak bu başarıyı elde etti. Çocuğumun dersleri de iyi. Normal çocuklar arasında okuyor, teşekkür de aldı. Okul olsun, spor olsun öğretince kavrayabiliyor. Tek çocuğum var onunla gurur duyuyorum. Güzel bir şeyler yaptık daha da arkası gelecek inşallah" şeklinde konuştu.
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