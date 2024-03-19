Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'na katılacak Türkiye şampiyonu down sendromlu sporcu Cansu Öğe ile Türkiye ikincisi Ecrin Ercan, hazırlıklarını tamamladı.
Tekirdağ'da yaşayan 14 yaşındaki Öğe ve Ercan, dört yıl önce masa tenisi sporuna başladıktan sonra hızla kendilerini geliştirdi. Aylardır süren yoğun çalışmaların ardından Öğe ve Ercan, down sendromlu sporcuların olimpiyatları olarak kabul edilen Trisome Oyunları için hazırlıklarını tamamladı. Antalya'da 19-26 Mart tarihlerinde düzenlenen oyunlarda özel sporcular, madalya için mücadele edecek.
Cansu Öğe ve Ecrin Ercan, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve kürsüde yer alarak başarılarını taçlandırmak için heyecanla oyunların başlayacağı günü bekliyor.
Öğe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, masa tenisini çok sevdiğini söyledi. Çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Öğe, "Antalya'dan birinci olarak dönmek istiyoruz. Ecrin arkadaşımla birlikte orada madalya kazanacağız." dedi.
Ecrin Ercan da şampiyonada kürsüde yer almak istediklerini dile getirdi.
Ecrin'in annesi Arzu Ercan ise kızının hocasının yönlendirmesi sonucu masa tenisi oynamaya başladığını ifade etti.
Masa tenisine başladıktan sonra kızının sosyalleştiğini belirten Ercan, "Türkiye şampiyonasına katılmıştı ve orada ikincilik elde etti. Şimdi Trisome Oyunları'na gideceğiz. İnşallah madalyayla geri döneriz. Çocuklarımız gururluyuz, çok mutluyuz. Bugüne kadar çok emek verdik, inşallah Rabbim emeklerimizin karşılığını verir. Güzel sonuçlarla döneriz inşallah." diye konuştu.
Antrenör İsmet Aktürk ise antrenörleri değiştiği için 15 gün önce özel sporcularla çalışmaya başladığını belirterek, "Kısa sürede elimizden geldiği kadarıyla güzel çalışmalar yaptık. İkisi de başarılı sporcular. Antalya'dan güzel derecelerle dönerler inşallah." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Down sendromlu sporcular Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'na hazır - Son Dakika
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