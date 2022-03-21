Down Sendromu ve Spor Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı - Son Dakika
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Down Sendromu ve Spor Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı

21.03.2022 11:36
Down Sendromu ve Spor Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı

Başakşehir Belediyesi'nin, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, down sendromlu bireyleri spor alanında desteklemek için düzenlediği Down Sendromu ve Spor Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Başakşehir Belediyesi'nin, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, down sendromlu bireyleri spor alanında desteklemek için düzenlediği Down Sendromu ve Spor Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Başakşehir Belediyesi, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında anlamlı bir çalışmaya imzaya attı. 72 akademisyen, Başakşehir Belediyesi Spor Bilim Kurulu Üyeleri ve alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenen Down Sendromu ve Spor Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı. Çalıştayda; 'Downsendromlularda antrenman', 'Down sendromlularda beslenme ve ergojenik destek', 'Down sendromlularda yaşam boyu öğrenme ve spor', 'Down sendromlularda spor hukuku' ve 'Yerel yönetimlerde down sendromu olgusu' başlıkları altında 5 komisyon oluşturuldu.

Komisyon toplantılarının ardından alınan kararlar ise şu şekilde açıklandı:

"Down sendromu ve spora yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması ve ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi, down sendromlu bireylere özel antrenman programının uygulanması ve müsabakalar için gerekli desteğin sağlanması, down sendromu ve spor alanında yeterlilik düzeyine sahip uzmanların yetiştirilmesi ve bu uzmanların istihdam edilmesi, down sendromlu bireylerin spora yönelmesi ve bu alandaki sürekliliği konusunda ailelere yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi, kurumların, down sendromlu bireyleri spora başlama ve profesyonel olma sürecinde desteklemesi, down sendromu olan sporcuların yetiştirilmesi açısından federasyonlar ve üniversiteler arası işbirliklerinin sağlanarak 'Down Sendromu Olan Spor Dallarına' yönelik antrenör yetiştirilmesi. Okullarda beden eğitimi derslerinde kaynaştırma öğrencilerine yönelik özel eğitimlerin verilmesi, Yerel yönetimlerin alanda hizmet eden tüm paydaşlarla bilgi alışverişinde bulunması, iletişim halinde olması ve işbirliği yapması. Avrupa Birliği destekli projeler dahilinde yerel yönetimlerde down sendromu ve spora yönelik proje kurullarının oluşturulması." - İSTANBUL

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Başakşehir Belediyesi, Down Sendromu, Bilim Kurulu, 21 Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Down Sendromu ve Spor Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı - Son Dakika


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