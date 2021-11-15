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Dr. Yıldıray Arslan turnuvası sona erdi - Son Dakika

Dr. Yıldıray Arslan turnuvası sona erdi

15.11.2021 11:36
Dr. Yıldıray Arslan turnuvası sona erdi

Diyarbakır Masterler Birliği, tarafından düzenlenen Dr. Yıldıray Arslan futbol turnuvası sona erdi.

Diyarbakır Masterler Birliği, tarafından düzenlenen Dr. Yıldıray Arslan futbol turnuvası sona erdi.

Geçen Temmuz ayında beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden eski Süper Lig hakemi ve bir dönem Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeliği yapan Dr. Yıldıray Arslan anısına düzenlenen futbol turnuvasını Diyarbakır Masterler kazandı. 24 Eylül'de başlayan ve dün sona eren turnuvaya toplam 12 takım katıldı. İki grup halinde yapılan turnuvanın final maçında Diyarbakır Masterler ile Kulp Masterler takımları karşı karşıya geldi. Seyrantepe Spor Tesisleri 1 Nolu Sentetik sahada oynanan karşılaşmayı Diyarbakır Masterler Futbol Takımı 1-0 kazanarak, turnuvanın şampiyona oldu. Müsabakanın final maçını eski futbol hakemi Akif Gözmen yönetti. Turnuvanın final maçının ardından ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine, Kulp Kaymakamı ve Kulp Masterler Takım Kaptanı Mustafa Gözler, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi Nihat Mızrak, TFF Bölge Antrenörü Şehmus Suna, Diyarbakırspor ve Amed Sportif Faaliyetlerin eski teknik direktörü Murat Yiğiter, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Burhan Gül, Hakem ve Gözlemciler Dernek Başkanı Adem Elgörmüş ve bazı davetliler katıldı. - DİYARBAKIR

Dr. Yıldıray Arslan turnuvası sona erdi

Merkez Hakem Kurulu, Yıldıray Arslan, Diyarbakır, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dr. Yıldıray Arslan turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor


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