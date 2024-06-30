Dragon Flame, 98. Gazi Koşusu'nu kazandı - Son Dakika
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Spor

Dragon Flame, 98. Gazi Koşusu'nu kazandı

Dragon Flame, 98. Gazi Koşusu\'nu kazandı

Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Akın Sözen, hayallerini yaşadığını belirterek mutluluğunu dile getirdi. Dragon Flame safkanı, 2.28.36'lık derecesiyle birinci oldu.

30.06.2024 18:43  Güncelleme: 18:49
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98. Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Akın Sözen, çok mutlu olduğunu belirterek, "Şu anda hayallerimi yaşıyorum" dedi.

Türk yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan 98. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. 2 bin 400 metre çim pistte koşulan ve 22 İngiliz safkanın mücadele ettiği Gazi Koşusu'nu Akın Sözen'in jokeyliğinde 2.28.36'lık derecesiyle Dragon Flame safkanı kazandı. Koşunun ardından Sözen, yarışı kazanan safkan Dragon Flame ile birlikte tribünleri selamladı.

Organizasyonda daha sonra ödül törenine geçildi. Şampiyon atın sahibi Emrah Agun'a kupayı Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Ebubekir Gizligider takdim etti. Kazanan atın antrenörü Engin Bekiroğulları, plaketini İstanbul Valisi Davut Gül'ün elinden aldı. 98. Gazi Koşusu'nu kazanan Akın Sözen'e ödülüne, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. Sözen daha sonra şampiyonluk kupasını havaya kaldırırken, tribünlerden yoğun alkış aldı. Akın Sözen daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözen, "Şu anda hayallerimi yaşıyorum. Çok mutluyum. Bu duyguyu yaşamak isteyen bütün arkadaşlarım inşallah yaşarlar. Bu gerçekten zirve" diyerek yarışları izlemeye gelenlere teşekkür etti.

Emrah Agun: "Çok gururluyuz"

Safkan Dragon Flame'nin sahibi Emrah Agun ise, "Hep bu günün hayalini yaşamıştık. Bugün buna sebep olan bütün ekibin eline sağlık. Çok onurluyuz, çok gururluyuz. Çok teşekkürler geldiğiniz için" diye konuştu.

Antrenör Engin Bekiroğulları ise duygularını şu sözlerle aktardı: "Bu yarışı çok kez koşma fırsatı buldum. İkinciliklerle kaybetmiştim. Kazanmayı çok istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Teşekkür ederim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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