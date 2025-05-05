DSİ Spor Şampiyon Oldu

Isparta 1. Mürüvvet Başdeğirmen Amatör Futbol Ligi sona erdi. DSİ Spor, Sütçülerspor'u 90+4. dakikada attığı golle yenerek şampiyon oldu. DSİ Spor'u şampiyonluğa taşıyan ise takımın Antrenörü Hüseyin Usku'nun oğlu Mehmet Usku oldu.

Sütçülerspor'a 1 puanın yettiği maçta son dakika çıkıp golünü atan Mehmet Usku, babasının şampiyonluğunda başrol oynadı. Golden sonra babasına koşan oğul Mehmet Usku, büyük sevinç yaşadı. Ispartaspor'un eski futbolcusu olan Hüseyin Usku maçtan sonra şampiyonluk sevincini ailesi ile kutladı. - ISPARTA