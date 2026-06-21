Diyarbakır DSi Spor U15 takımı Türkiye\'nin en iyi 4 takımı arasında

Malatya'da düzenlenen U15 Türkiye Şampiyonası ikinci tur müsabakalarında rakiplerini geride bırakan Diyarbakır DSi Spor, 157 takım arasından sıyrılarak Türkiye'nin en iyi dört takımı arasına girmeyi başardı.

Diyarbakır'ı U15 kategorisinde Türkiye Şampiyonasında temsil eden DSi Spor, önemli bir başarıya imza attı. Malatya'da oynanan ikinci tur karşılaşmalarında rakiplerini mağlup eden sarı-lacivertli ekip, son maçında Gaziantep Büyükşehir Belediye spor'u 2-0 yenerek adını Türkiye'nin en iyi dört takımı arasına yazdırdı. Türkiye genelinde mücadele eden 157 takım arasından yarı finale yükselme başarısı gösteren DSi Spor, Diyarbakır spor tarihinde önemli bir başarıya daha imza attı. Takımın teknik sorumluluğunu Hasan Kızıl üstlenirken, genel kaptanlık görevini Hayri Onat yürüttü. Kulübün başarısında antrenörler Şehmus Arsu, Ali Ulu, Fırat Baran Erce, Güney Pak, Çivan Çiçekçi ve Muhammed Nur Kurtar da emek verdi. Kulüp Başkanı Mehmet Derviş Yıldız ile DSi 10. Bölge Müdürü Zafer Akın'ın destekleriyle çalışmalarını sürdüren takım, elde ettiği başarıyla Diyarbakır'a büyük gurur yaşattı.

Ayrıca Yenişehir Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Gençlik Bizim, İstikbal Bizim" Projesi kapsamında verilen desteklerin de bu başarıda önemli rol oynadığı belirtildi. Sporcular Yenişehir Kaymakamı Yunus Ataman'a katkılarından dolayı teşekkür etiler. - DİYARBAKIR