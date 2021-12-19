Duayen hakemler Zorbay Küçük'ün Galatasaray maçındaki yönetimini eleştirdi: Kamyoncu dili

Dün akşam Başakşehir maçındaki tutumu sebebiyle Galatasaray camiasıyla sorun yaşayan Zorbay Küçük'ün iletişim tarzına hakemlerden de tepki geldi. Eski hakemler Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, beIN Sports'taki Trio programında Küçük'ü sert şekilde eleştirdi.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

"FUTBOLCU İLE HAKEM FARKLIDIR"

Deniz Çoban, "Futbolcu ile hakem farklıdır. Hakem sinirlerine hakim olmak zorundadır. Eğer oyuncuya sinirlenmişse, ceza vermesi gerekiyorsa kartlarıyla vermesi gerekiyor. Şu beden dili bir hakem için uygun bir beden dili değil. Oyuncu size bunu yaparsa sarı kartla cezalandırırsın. Ama sizin böyle kaşlarınızı çatarak, sinirliliğinizi göstererek bu şekilde bir beden dili kullanmaya hakkınız yok. Bu beden dilini yakıştıramadım bir hakeme" yorumunda bulundu. Bülent Yıldırım ise daha sert bir görüş sundu.

"BU KAMYONCU DİLİ"

Yıldırım, "Zorbay'ın sakin davranması lazımdı. Beden dili gergin ve kontrolsüz. Sakin olacaksınız. Hakeme hiç yakışmaz. İletişimi iyi yönetemiyor. Oyuncuya bu şekilde bağırmamak lazım Çok özür dilerim ama bu, kamyoncu vücut dili." ifadelerini kullandı.