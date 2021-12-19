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Duayen hakemler Zorbay Küçük'ün Galatasaray maçındaki yönetimini eleştirdi: Kamyoncu dili - Son Dakika

Duayen hakemler Zorbay Küçük'ün Galatasaray maçındaki yönetimini eleştirdi: Kamyoncu dili

19.12.2021 13:59
Duayen hakemler Zorbay Küçük'ün Galatasaray maçındaki yönetimini eleştirdi: Kamyoncu dili

Galatasaray-Başakşehir maçında Sarı-Kırmızılı futbolcularla yaşadığı sert diyaloglarla gündeme damga vuran Zorbay Küçük'e meslektaşlarından eleştiri geldi. Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, Küçük hakkında sert yorumlarda bulundu.

Dün akşam Başakşehir maçındaki tutumu sebebiyle Galatasaray camiasıyla sorun yaşayan Zorbay Küçük'ün iletişim tarzına hakemlerden de tepki geldi. Eski hakemler Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, beIN Sports'taki Trio programında Küçük'ü sert şekilde eleştirdi.

Duayen hakemler Zorbay Küçük'ün G.Saray maçındaki yönetimine ateş püskürdü: Kamyoncu dili
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

"FUTBOLCU İLE HAKEM FARKLIDIR"

Deniz Çoban, "Futbolcu ile hakem farklıdır. Hakem sinirlerine hakim olmak zorundadır. Eğer oyuncuya sinirlenmişse, ceza vermesi gerekiyorsa kartlarıyla vermesi gerekiyor. Şu beden dili bir hakem için uygun bir beden dili değil. Oyuncu size bunu yaparsa sarı kartla cezalandırırsın. Ama sizin böyle kaşlarınızı çatarak, sinirliliğinizi göstererek bu şekilde bir beden dili kullanmaya hakkınız yok. Bu beden dilini yakıştıramadım bir hakeme" yorumunda bulundu. Bülent Yıldırım ise daha sert bir görüş sundu.

Duayen hakemler Zorbay Küçük'ün G.Saray maçındaki yönetimine ateş püskürdü: Kamyoncu dili

"BU KAMYONCU DİLİ"

Yıldırım, "Zorbay'ın sakin davranması lazımdı. Beden dili gergin ve kontrolsüz. Sakin olacaksınız. Hakeme hiç yakışmaz. İletişimi iyi yönetemiyor. Oyuncuya bu şekilde bağırmamak lazım Çok özür dilerim ama bu, kamyoncu vücut dili." ifadelerini kullandı.

Duayen hakemler Zorbay Küçük'ün G.Saray maçındaki yönetimine ateş püskürdü: Kamyoncu dili
Duayen hakemler Zorbay Küçük'ün Galatasaray maçındaki yönetimini eleştirdi: Kamyoncu dili

Bülent Yıldırım, Deniz Çoban, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Duayen hakemler Zorbay Küçük'ün Galatasaray maçındaki yönetimini eleştirdi: Kamyoncu dili - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Duayen hakemler Zorbay Küçük'ün Galatasaray maçındaki yönetimini eleştirdi: Kamyoncu dili - Son Dakika
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