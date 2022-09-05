Muay Thai'de 4 madalya - Son Dakika
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Muay Thai'de 4 madalya

05.09.2022 09:59
Muay Thai'de 4 madalya

Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. Yılı Çocuklar Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcular 4 madalya kazandı.

Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. Yılı Çocuklar Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcular 4 madalya kazandı.

Türkiye Muaythai Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan "Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. Yılı Çocuklar minik ile yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonası Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalara Düzce Muay Thai takımı 10 sporcu ile katıldı. Yaklaşık 850 sporcunun katıldığı organizasyonda Düzceli sporcular çeyrek final, yarıfinal ve final oynama başarısı gösterdi.

Minik Erkekler 46 Kg Ahmet Kafkas Keleş final oynayarak Türkiye ikincisi, Minik Bayanlar 38 Kg Sümeyye Güney Türkiye üçüncüsü, Minik Bayanlar 54 Kg Belinay Şimşek Türkiye üçüncüsü, Yıldız Erkekler +71 Kg Umut İbrahim Can Arslan Türkiye üçüncüsü oldu. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Dumlupınar, Muay Thai, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muay Thai'de 4 madalya - Son Dakika

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