Türkiye Muaythai Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan "Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. Yılı Çocuklar minik ile yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonası Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalara Düzce Muay Thai takımı 10 sporcu ile katıldı. Yaklaşık 850 sporcunun katıldığı organizasyonda Düzceli sporcular çeyrek final, yarıfinal ve final oynama başarısı gösterdi.

Kaynak: İHA

Dumlupınar, Muay Thai, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Muay Thai'de 4 madalya - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.