Dünya Kupasına damga vuran olay! Eski kaptanı şapkasından dolayı stada almadılar - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Kupasına damga vuran olay! Eski kaptanı şapkasından dolayı stada almadılar

22.11.2022 16:11

Dün oynanan ABD-Galler karşılaşmasına Galler'in eski futbol kaptanı Laura McAllister, gökkuşağı desenli şapkasıyla stada girmek istedi fakat güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı. Bu olay sosyal medyada oldukça dikkat çekerek gündem oldu.

2022 Dünya Kupası resmen başladı. Kıyasıya mücadelelerin olduğu turnuvaya dün oynanan ABD-Gallerkarşılaşması öncesinde meydana gelen olay damga vurdu.

LAURA MCALLİSTER'IN ZOR ANLARI

Galler'in eski futbol kaptanı Laura McAllister'ı gökkuşağı şapkasıyla stadyuma girmesine izin verilmedi. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda günün son maçında ABD ile Galler karşı karşıya geldi. Ahmed bin Ali Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

GALLER'İN ESKİ KAPTANINI STADA ALMADILAR

Galler'in eski futbol kaptanı Laura McAllister'ı gökkuşağı şapkasıyla stadyuma girmesine izin vermeyen güvenlik güçleri sosyal medyada gündeme gelerek oldukça konuşuldu.

YORUMLAR
500
Aldığı haberle dünyası başına yıkıldı! ABD maçı biter bitmez Galli futbolcu hüngür hüngür ağladı Aldığı haberle dünyası başına yıkıldı! ABD maçı biter bitmez Galli futbolcu hüngür hüngür ağladı 2022 FIFA Dünya Kupası 2022 FIFA Dünya Kupası

Galler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupasına damga vuran olay! Eski kaptanı şapkasından dolayı stada almadılar - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Kaya Çilingiroğlu ile görüntülenen Hülya Avşar'dan kafaları karıştıran açıklama: Evet hamileyim
17:11 A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe ve Altay'ı çalıştıran Kalman Meszöly hayatını kaybetti
17:00 Konya'da gizemli ölümler: 4 çocukları olan çift, araç içinde tabancayla vurulmuş halde bulundu
17:01 "Ben gay değilim" diyen Cemil İpekçi'den cinsellik itirafı: Kimlerle beraber olduğumu söylesem Türkiye ayağa kalkar
16:59 Şarkıcı Melek Mosso annesiyle konserde türkü söyledi, sürpriz düet alkış aldı
16:52 Katar'da bir et restoranındaki görüntüler Necip Fazıl'ın sözlerini hatırlattı: Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul
16:38 20 yıldır sevgilisi olarak anılıyordu! Manken Ece Gürsel, Hıncal Uluç'un cenazesine katılmadı
16:18 Suudi Arabistan tribünlerinden Arjantin galibiyeti sonrası olay tezahürat: Neredesin Messi?
16:12 Cem Yılmaz'dan, "Sigara ve alkol kartellerinden para alıyor" iddialarında bulunup dava açan derneğe cevap: Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum!
13:15 6 yıl önce "İnternet kafeye gidiyorum" diyerek evden çıkan Nesrin Koçaklı hala bulunamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2022 17:39:28. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Kupasına damga vuran olay! Eski kaptanı şapkasından dolayı stada almadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement