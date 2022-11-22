2022 Dünya Kupası resmen başladı. Kıyasıya mücadelelerin olduğu turnuvaya dün oynanan ABD-Gallerkarşılaşması öncesinde meydana gelen olay damga vurdu.
Galler'in eski futbol kaptanı Laura McAllister'ı gökkuşağı şapkasıyla stadyuma girmesine izin verilmedi. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda günün son maçında ABD ile Galler karşı karşıya geldi. Ahmed bin Ali Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Galler'in eski futbol kaptanı Laura McAllister'ı gökkuşağı şapkasıyla stadyuma girmesine izin vermeyen güvenlik güçleri sosyal medyada gündeme gelerek oldukça konuşuldu.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupasına damga vuran olay! Eski kaptanı şapkasından dolayı stada almadılar - Son Dakika