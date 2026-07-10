Dunga'dan Türkiye Yorumu: Beklenti Hayal Kırıklığı Getiriyor - Son Dakika
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Dunga'dan Türkiye Yorumu: Beklenti Hayal Kırıklığı Getiriyor

10.07.2026 11:21
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Carlos Dunga, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya ve Fransa'nın favori olduğunu açıkladı.

ABD'de 1994'te düzenlenen Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nın kaptanı olarak şampiyonluk yaşayan Carlos Dunga, 2026 Dünya Kupası'nın favorileri arasında İspanya ve Fransa'yı gösterirken, Türkiye'nin erken elenmesine ilişkin, "Beklenti çok yüksek olduğunda büyük hayal kırıklığı yaşanıyor." dedi

Dunga, 2026 FIFA Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak New York New Jersey Stadı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Şampiyon oldukları 1994 yılı ile 2026 Dünya Kupası'nı kıyaslayan Dunga, turnuvada yüksek hava sıcaklığı, su molaları ve oyuncu değişiklik hakkı gibi farklılıklar olduğunun altını çizdi.

Dunga, "Hava sıcaklığı çok yüksek olsun ya da olmasın, futbol bir şeyleri değiştirdi. Çünkü 5 oyuncu birden değişebiliyor ve maça 25 dakikada bir ara veriliyor." dedi.

İspanya ve Fransa favori

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Dunga, 2026'da şampiyonluk favorileri arasında ise İspanya ve Fransa'nın öne çıktığını söyledi.

Dunga, "İspanya ve Fransa gibi çok iyi ülkeler var. Arjantin o kadar iyi değil ama ben her zaman şans veririm." ifadedlerini kullandı.

"Bir sonraki kupa için daha iyi hazırlanmaları gerekiyor"

Brezilya futbolunun Türkiye'de yakından takip edilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Dunga, "Türkler, Brezilyalıları gerçekten çok seviyor, o açıdan çok mutluyum. Buna Türkiye'de şahit oldum." dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın turnuvaya erken veda etmesiyle ilgili olarak Dunga, "Beklenti çok yüksek olduğunda büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Ama zamanla bunlar ortadan kalkıyor." şeklinde konuştu.

Ay-yıldızlı takıma gelecek turnuvalar hakkında da tavsiyede bulunan Dunga, "Türkiye'nin bir sonraki Dünya Kupası için daha iyi hazırlanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dunga'dan Türkiye Yorumu: Beklenti Hayal Kırıklığı Getiriyor - Son Dakika

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