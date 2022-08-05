Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın erkekler 10 bin metre yürüyüş kategorisinde milli sporculardan Mazlum Demir altın, Hayrettin Yıldız bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

Mazlum Demir, Atletizm, Spor, Son Dakika

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