Genç güreşçiler, yarın Bulgaristan'da başlayacak Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda mindere çıkacak.
Samokov kentinde 17-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek organizasyon erkekler serbest stil, kadınlar ve grekoromende 10'ar sıklette yapılacak.
Milli güreşçiler, tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.
Erkekler serbest stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:
Serbest stil
57 kilo: Nurettin Emin Kapal
61 kilo: Hacı Zade
65 kilo: Abdullah Toprak
70 kilo: Umut Talha Uslu
74 kilo: Aslan Öztürk
79 kilo: Süleyman Efe Şanlı
86 kilo: Ahmet Yağan
92 kilo: Hamza Ali Küçük
97 kilo: İbrahim Benekli
125 kilo: Sertaç Aksoy
Kadınlar
50 kilo: Songül Kavak
53 kilo: Şevval Çayır
55 kilo: Tuba Demir
57 kilo: Büşra Cengiz
59 kilo: Sevim Akbaş
62 kilo: Büşra Efe
65 kilo: Beyza Nur Akkuş
68 kilo: Ayşe Erkan
72 kilo: Haticenur Sarı
76 kilo: Elmira Yasin
Grekoromen
55 kilo: Mehmet Hanifi Sarp
60 kilo: Ömer Altaş
63 kilo: Murat Arıkoğlu
67 kilo: Abdullah Keskin
72 kilo: İbrahim Özdemir
77 kilo: Yusuf Emirhan Tosun
82 kilo: Ömer Faruk İldeş
87 kilo: Yasin Çakır
97 kilo: Emir Ömer Bozdağ
130 kilo: Cemal Yusuf Bakır
Son Dakika › Spor › Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
