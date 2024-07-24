İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe 4-3 galip gelerek tur için avantajlı şekilde İstanbul'a döndü. Sarı-lacivertli takımın başında ilk resmi müsabakasına çıkan teknik direktör Jose Mourinho ve hat-trick yaparak maçın kahramanı olan Edin Dzeko dünya basınında yankı uyandırdı.

Atılan manşetler şu şekilde;

Corriere dello Sport: Mourinho'nun Fenerbahçe'si Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'yu mağlup etti. Edin Dzeko ise maçın en büyük kahramanıydı. Mourinho'nun takımı için iyi bir ilk maç.

Goal İngiltere: Jose Mourinho, Dzeko'nun muhteşem performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir sürprizden kıl payı kurtuldu.

Kicker: Dzeko'nun 3 golü Mourinho'nun başarılı bir başlangıç yapmasını sağladı.

Bild: Dzeko, Mourinho'nun ilk maçını kurtardı.

Sky Almanya: Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak ilk karşılaşmasında çılgın bir maç yaşadı. Dzeko attığı 3 golle takımın en beğenilen oyuncusu oldu.

L'Equipe: Fenerbahçe inişli çıkışlı bir maçın ardından Lugano'yu 4-3 mağlup etti ve Mourinho'nun takımı tur için avantajı kaptı. Türk temsilcisi, Lille'in rakibi olmaya yaklaştı.

RTP: Jose Mourinho'nun takımı Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle girdi. Edin Dzeko attığı 3 golle çok tehlikeli bir forvet olmaya devam ettiğini gösterdi.

Record: Mourinho'nun ilk galibiyetinde Edin Dzeko gol şov yaptı.

Marca: Jose Mourinho 1596 gün sonra Dzeko'nun golleriyle Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü.

The Sun: Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk maçta aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu.