Dünya bu transferi konuşuyor! Kaç yaşında olduğuna inanamayacaksınız
Dünya bu transferi konuşuyor! Kaç yaşında olduğuna inanamayacaksınız

Dünya bu transferi konuşuyor! Kaç yaşında olduğuna inanamayacaksınız
30.12.2025 21:27
Dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu olan 58 yaşındaki Kazuyoshi Miura, Japonya 3. Lig takımlarından Fukushima United ile sözleşme imzaladı.

Dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu Kazuyoshi Miura, Japonya 3. Lig takımlarından Fukushima United ile sözleşme imzaladı.

''BİRLİKTE YENİ BİR TARİH YAZALIM''

Kariyerinin 41. profesyonel sezonuna hazırlanan 58 yaşındaki Miura, "Yaşlandıkça futbola olan tutkum değişmeyecek. Fukushima'da oynama fırsatı bulduğum için minnettarım. Birlikte yeni bir tarih yazalım." ifadelerini kullandı.

40 PROFESYONEL SEZONDA OYNADI

Ülkesinde "Kral Kazu" lakabıyla anılan Miura, 1980'lerin ortalarından bu yana 40 profesyonel sezonda forma giydi. 1986 yılında Brezilya Serie A'da Santos formasıyla kariyerine başlayan Miura, Avustralya, İtalya ve Hırvatistan'da çeşitli takımlarda forma giydikten sonra Japonya'ya döndü.

YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ, GOL KRALI OLDU

2005 yılından bu yana Yokohama'nın futbolcusu olan Miura, 1992'de "Asya'da Yılın Futbolcusu" seçilirken, 1996'da ligin gol kralı oldu. Miura, Japonya Milli Takımı'nın da 89 kez formasını giydi.

Kaynak: AA

