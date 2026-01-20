Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi

Haberin Videosunu İzleyin
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
20.01.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Haber Videosu

Ara transfer döneminde santrfor arayışında olan Juventus, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En-Nesyri'yi gündemine aldı. İtalyan ekibi, Crystal Palace'dan Jean-Philippe Mateta'nın yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferinden vazgeçti. Mateta'ya alternatif olarak En-Nesyri'yi belirleyen Juventus'un, kısa süre içinde bu transfer için harekete geçmesi bekleniyor.

Juventus, ara transfer döneminde santrfor takviyesi için rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. İtalyan ekibinin, hücum hattı için öncelikli hedef olarak En-Nesyri'yi belirlediği ifade edildi.

MATETA TRANSFERİ RAFA KALKTI

Juventus, Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta ile ilgilenmişti. Ancak İngiliz kulübünün 28 yaşındaki santrfor için 40 milyon euro talep etmesi sonrası bu transferden vazgeçildi.

EN-NESYRI İÇİN HAMLE HAZIRLIĞI

The Athletic'te yer alan habere göre Juventus, Mateta'ya alternatif olarak Fenerbahçe forması giyen En-Nesyri'yi gündemine aldı. Palace'ın yüksek bonservis beklentisi sonrası İtalyan kulübünün, Faslı golcü için harekete geçmeyi planladığı belirtildi.

NAPOLI DE YARIŞTA

En-Nesyri'nin transferiyle ilgilenen tek İtalyan kulübü Juventus değil. Faslı santrforun, Serie A'nın bir diğer önemli ekibi Napoli'nin de transfer listesinde yer aldığı aktarıldı. Juventus'un, En-Nesyri transferi konusunda kısa süre içinde somut adımlar atması bekleniyor.

Fenerbahçe, Juventus, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 52qkj96hh9 52qkj96hh9:
    Kim verdi kararı anlamak çok zor?? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor
Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı
Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz
Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL’ye el konuldu İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL'ye el konuldu

17:32
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:09
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez’den samimi itiraf: 2-0, 5-0’dan daha acı verici
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:06
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 18:14:35. #7.11#
SON DAKİKA: Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.