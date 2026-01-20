Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi

Juventus, ara transfer döneminde santrfor takviyesi için rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. İtalyan ekibinin, hücum hattı için öncelikli hedef olarak En-Nesyri'yi belirlediği ifade edildi.
Juventus, Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta ile ilgilenmişti. Ancak İngiliz kulübünün 28 yaşındaki santrfor için 40 milyon euro talep etmesi sonrası bu transferden vazgeçildi.
The Athletic'te yer alan habere göre Juventus, Mateta'ya alternatif olarak Fenerbahçe forması giyen En-Nesyri'yi gündemine aldı. Palace'ın yüksek bonservis beklentisi sonrası İtalyan kulübünün, Faslı golcü için harekete geçmeyi planladığı belirtildi.
En-Nesyri'nin transferiyle ilgilenen tek İtalyan kulübü Juventus değil. Faslı santrforun, Serie A'nın bir diğer önemli ekibi Napoli'nin de transfer listesinde yer aldığı aktarıldı. Juventus'un, En-Nesyri transferi konusunda kısa süre içinde somut adımlar atması bekleniyor.
