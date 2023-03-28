Arda Güler'e dev talip! Real Madrid Başkanı Perez, özel olarak takip ediyor - Son Dakika
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Arda Güler'e dev talip! Real Madrid Başkanı Perez, özel olarak takip ediyor

28.03.2023 10:12

Dünyanın en iyi takımlarından birisi olan Real Madrid'in, Fenerbahçeli genç yıldız Arda Güler'i transfer listesine aldığı ileri sürüldü. İspanyol basınına göre Madrid ekibinin başkanı Florentino Perez, 18 yaşındaki futbolcuyu özel olarak izlemeye başladı.

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerini peşine takan Arda Güler, bu kez de Real Madrid'in radarına girdi.

BAŞKAN ÖZEL OLARAK İZLİYOR

Akşam'ın İspanyol basını El Nacional'den aktardığı habere göre, Real Madrid, Arda Güler'i takibe aldı. Eflatun-beyazlıalrın başkanı Florentio Perez, sarı-lacivertlilerin genç yeteneğini özel olarak izliyor.

ARDA'NIN MALİYETİ İŞTAH ARTIRIYOR

Perez, Modric ve Ceballos'un ayrılma ihtimaline karşı orta sahaya transfer yapma hedefinde olan Real Madrid'in ilk hedefi Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham. Ancak İspanyol ekibi maliyeti nedeniyle Arda Güler'in transferini çok cazip buluyor.

YORUMLAR (1)
  • Semih Yetkin: haaland gibi kalıplı olsaydı real yada barcelona çoktan almıştı ama fiziği zayıf Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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