Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerini peşine takan Arda Güler, bu kez de Real Madrid'in radarına girdi.
Akşam'ın İspanyol basını El Nacional'den aktardığı habere göre, Real Madrid, Arda Güler'i takibe aldı. Eflatun-beyazlıalrın başkanı Florentio Perez, sarı-lacivertlilerin genç yeteneğini özel olarak izliyor.
Perez, Modric ve Ceballos'un ayrılma ihtimaline karşı orta sahaya transfer yapma hedefinde olan Real Madrid'in ilk hedefi Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham. Ancak İspanyol ekibi maliyeti nedeniyle Arda Güler'in transferini çok cazip buluyor.
Son Dakika › Spor › Arda Güler'e dev talip! Real Madrid Başkanı Perez, özel olarak takip ediyor - Son Dakika