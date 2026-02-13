FIFA, İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'ya üç transfer dönemi boyunca oyuncu kaydı yasağı getirdi.
Dünya futbolunun çatı kuruluşu tarafından uygulanan yaptırımın, 2026 yaz, 2027 kış ve 2027 yaz transfer dönemlerini kapsayacağı açıklandı. Kararla birlikte Bask temsilcisi belirtilen süreçte yeni oyuncu kaydı yapamayacak.
FIFA'dan yapılan açıklamada, yasağın mali anlaşmazlıklar veya düzenlemelere aykırı davranışlar gibi çeşitli ihlaller nedeniyle verildiği belirtildi. Kulübün söz konusu yaptırıma karşı nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.
Dünya devine şok ceza! Taraftarlar isyan edecek
