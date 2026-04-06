Dünya Etnospor Forumu Antalya'da

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 8. Dünya Etno spor Forumu için Türkiye'ye gelen ülkelerin spor alanındaki yetkilileriyle temaslarda bulundu.

Bakanlığın açıklamasına göre Dünya Etnospor Birliğinin Antalya'daki bir otelde düzenlediği foruma katılan Bakan Bak, iki gün süren organizasyon boyunca mevkidaşlarının da aralarında bulunduğu temsilcilerle görüştü.

Bak; İran Spor ve Gençlik Bakanı Ahmad Donyamali, Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yerbol Myrzabossynov, Belarus Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Victor Lukashenko, Mali Gençlik ve Spor Bakanı Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, Rusya Spor Bakanı Mikhail Degtyarev, Yemen Gençlik ve Spor Bakanı Nayif Salih El-Bekri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Psikososyal Destek Dairesi Başkanı Elif Güneş, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay'ın da yer aldığı görüşmelerde, ülkeler arasında gençlik ve spor alanında yapılabilecek iş birlikleri ile dostluk ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar ele alındı.