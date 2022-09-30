4. Dünya Göçebe Oyunları - Son Dakika
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4. Dünya Göçebe Oyunları

30.09.2022 17:28

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda Türkiye Atlı Cirit Milli Takımı gösteri sundu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda Türkiye Atlı Cirit Milli Takımı gösteri sundu.

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla organize edilen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Türk Atlı Cirit Milli Takımı'nın sunduğu gösteri ilgiyle izlendi. Ayrıca, izleyicilere atlı ciridin geçmişi ve kurallarına ilişkin bilgiler verildi.

Türklerin en eski sporlarından olan atlı ciritte, at üstündeki iki takım, birbirlerinin kalelerine yapılan hücumun ardından rakip atlıyı cirit atarak vurmaya çalışıyor. Rakibi vuran takım puan alıyor, eğer atışı kaçırırsa ya da rakibinin hücumundan önce kalesinden çıkış yaparsa ceza puanı alıyor.

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Kaynak: AA

Dünya Göçebe Oyunları, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 4. Dünya Göçebe Oyunları - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4. Dünya Göçebe Oyunları - Son Dakika
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